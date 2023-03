¡Scalpers lo vuelve a hacer! El bolso que ya es tendencia para este verano

En dos colores y con la particularidad de plegarse. El bolso que ya es tendencia para este verano es de Scalpers y te encantará.

De alta calidad, de ahí su precio algo más elevado que otros que tenemos en el mercado, vale la pena para tenerlo y no dejarlo escapar.

Así es el bolso que ya es tendencia para este verano

Hablamos de un bolso plegable, realizado en tejido técnico y lleva asas superiores, siendo el cierre lateral con ajustadores. Destaca ente otras cosas por el detalle de tachuelas de logo.

Para tu información, las medidas de este bolso son alto: 38 cm, ancho: 35 cm, fondo: 16 cm y asa corta: 60 cm. Está confeccionado en 100% Poliamida.

Cómo cuidar del bolso

De la misma manera que hacemos con las chaquetas o vestidos, también debemos mantener los complementos como los bolsos.

En este caso, desde la web de Scalpers explican que es preciso no lavar, no usar lejía, no usar secadora, no planchar y lavar la prenda en seco. Verás como si haces caso de ello y de la etiqueta entonces el bolso te va a durar mucho más en el tiempo.

En dos colores

Este bolso saco, que se pliega de forma realmente ágil y muy fácil, está en dos colores distintos. El metalizado en plata es realmente mucho más original y permite ir a fiestas y eventos sin pasar desapercibida, pero también es factible cuando sales a comer, a terrazas, a dar una vuelta o bien para el día a día.

Por otro lado está el de color negro, que es algo más básico. Es el preferido por todos cuando vamos a la oficina y es que además caben muchas cosas y lo llevas divinamente sin necesitar nada más.

Ya lo puedes combinar con tus vestidos en color negro, en plateado o bien en otros colores, llevando botas altas en negro o bien zapatos de tacón.

Cuánto cuesta

En estos dos colores, el precio del bolso es de 79,90 euros, teniendo en cuenta que es de marca y que sus materiales lo hacen único. Así que te durará más tiempo que muchos otros bolsos que tienes en otras webs de ropa low cost.

Lo tienes directamente en la web de Scalpers, así la compras dándole al clic y de esta manera no tienes que moverte prácticamente de casa o de la oficina, especificando bien dónde quieres recibir este bolso. ¡Así de fácil!