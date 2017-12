La Navidad es un tiempo lleno de magia, la misma que esta temporada inunda las salas y teatros de Madrid con numerosos espectáculos para dejarse sorprender y por qué no, regalar. En un tiempo dictado por el consumismo, no todos los presentes tienen que ser materiales; obsequiar con experiencias y compartir tiempo en compañía de los seres queridos cobra un valor extra en esta época del año.

Desde LOOK proponemos cuatro eventos únicos que te sorprenderán. Tres musicales y show de circo que llenarán de música y fantasía las largas tardes de invierno.

‘Casi normales’

La actriz y cantante Nina protagoniza el nuevo musical Casi Normales, que viene directo desde Broadway y que desembarcó el pasado 14 de diciembre en la capital. Se trata de un musical rock escrito por Brian Yorkey (“Por 13 razones”) y con música de Tom Kitt, que narra la historia de una familia que lucha por ser “normal”, a pesar de que la madre padece trastorno bipolar. Junto a la ex directora de la Academia de OT sobre el escenario también estarán Jana Gómez, Guido Balzaretti, Nando González, Fabio Arrante y Roger Berruezo.

Teatro de La Latina. Entradas desde 24 euros.

‘El guardaespaldas’

Tras el éxito de la película El Guardaespaldas, protagonizada por Whitney Houston y Kevin Costner, ahora llega al Teatro Coliseum de la Gran Vía el musical del mismo nombre. Protagonizado por Iván Sánchez, quien se turna con Maxi Iglesias para dar vida al protagonista masculino, Frank Farmer, en el papel de Rachel Morron encontramos a una desconocida Fela Dominguez, actriz mexicana de gran atractivo y una hermosa voz que promete dar mucho de qué hablar. El espectáculo está dirigido por Carline Brouwer y todos los temas son en versión original, por lo que podremos escuchar el mítico I will always love you en todo su esplendor.

Teatro Coliseum. Entradas desde 19 euros. Del 19 de Diciembre de 2017 al 18 de Marzo de 2018.

‘Billy Elliot’

Tras triunfar durante varios años en Londres y Nueva York, Billy Elliot llega por fin a Madrid. El famoso musical, que también fue llevado al cine, narra la historia de un niño criado en un ambiente masculino en una ciudad minera del norte de Inglaterra a mediados de los años 80 cuyo sueño, contra todo pronóstico, es convertirse en bailarín de ballet clásico. Con música compuesta por el mismísimo Elton John, el papel protagonista está representado por seis niños, mientras que el televisivo Adrián Lastra, interpreta a su hermano mayor y Carlos Hipólito da vida a su padre.

Teatro Nuevo Alcalá. Entradas desde 24,90. Del 19 de diciembre de 2017 al 1 de abril de 2018.

‘Totem’

El Circo del sol regresa a Madrid con Totem, su nuevo espectáculo que recrea el increíble viaje de la humanidad volviendo a los inicios de la vida orgánica desde nuestra forma anfibia original hasta la aventura de volar. Además, explora el proceso evolutivo de las especies así como nuestra búsqueda constante del equilibrio.

Bajo La Carpa Blanca. Entradas desde 28 euros. Del 19 de diciembre de 2017 hasta el 14 de enero de 2018.