Los fanáticos de la moda (y el entretenimiento) están de enhorabuena. La escritora Lauren Weisberger, autora de El Diablo viste de Prada, ha anunciado que la exitosa novela, que llegó a la gran pantalla en 2006, tendrá una nueva entrega. Así, quince años después de que la primera obra llegara a las estanterías, el ‘spin-off’ verá la luz el próximo 5 de junio bajo el título When Life Gives You Lulemons (Cuando la vida te da Lululimones).

Una publicación compartida de Lauren Weisberger (@laurenweisberger) el Dic 18, 2017 at 10:13 PST

Sin embargo, y pese a que Miranda Priestly, la poderosa, fría y temida editora de la revista ‘Runway’, su asistente, la honrada Andy Sachs son los dos personajes más queridos de la obra, esta segunda parte no se centrará en sus escandalosas vidas. Lauren Weisberger ha decidido sorprender cambiando radicalmente el enfoque y convirtiendo a Emily Charlton, la nerviosa y neurótica ex secretaria de Miranda interpretada por Emily Blunt, en su protagonista.

En el ‘spin off’, y tras los altercados que sufre durante la primera parte, rotura de pierna incluida, Emily se convertirá en una reputada asesora de imagen de ‘celebrities’. Sin embargo, los problemas llegarán para la nueva protagonista cuando Karolina Hartwell, supermodelo y esposa de un senador que trata de reparar su imagen, decida contratar sus servicios.

Pese a que habrá que esperar unos meses a leer la obra al completo, la autora ha querido premiar la fidelidad de sus seguidores con la publicación del primer capítulo del libro a través de Entertainment Weekly.

A pesar de que los fans de El Diablo viste de Prada echarán de menos al inolvidable dúo formado por Andrea y Miranda, la historia promete.