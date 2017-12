Arranca el mes de diciembre y con él llega la época más bonita del año. Las ciudades se visten de gala y las calles se llenan de vida. Y, a pesar de las gélidas temperaturas, el espíritu navideño prevalece por encima de todo. Dar un paseo para contemplar las luces, ver los árboles que decoran las calles, visitar los tradicionales misterios… la Navidad nos ofrece múltiples opciones para realizar estos días, sin embargo, ¿qué sería de las Fiestas sin un buen mercadillo navideño?

Y no, no hablamos del tradicional Mercado de la Plaza Mayor, o del Rastro de Lavapiés, citas prácticamente obligatorias que no puedes perderte. Nos referimos a los mercadillos temporales que se encuentran estos días en Madrid. Algunos solo podrás visitarlos este puente, otros se alargan hasta el mes de enero. ¿Aún no sabes dónde ir esta Navidad? Echa un vistazo a nuestra propuesta.

Mercado de Diseño XMas Fun – Matadero

Doble cita con Mercado de Diseño para el mes de diciembre. Esta edición, #XmasFun, está pensada para encontrar el regalo perfecto para sorprender esta Navidad. El fin de semana del 9 y 10 de diciembre y el del 16 y 17, 168 diseñadores (84 el primer fin de semana y 84 el segundo) mostrarán las propuestas más innovadoras de moda, joyería y decoración que hoy están marcando tendencia. Además, podrás disfrutar de la música en directo de grupos como Joe la Reina o Club del Río.

Horario:

Sábados de 11h de la mañana a 10h de la noche. Domingos de 11h a 9h.



¡Cuatro días para la primera edición de #XMasFun! Vente a descubrir las mejores firmas y haz regalazos esta Navidad 😍 Entradas y más info en bio 📍 Una publicación compartida de Mercado de Diseño (@mercadodediseno_) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 1:20 PST

Pop Up Chic

El mercadillo más cool en pleno Barrio de Salamanca. Una propuesta itinerante que, desde el 5 de diciembre, hasta el 25 de febrero, irá alternando su ubicación entre el número 2 de la calle Serrano y el 8 de Ortega y Gasset. Un mercadillo muy especial, que ha llegado a recorrer distintos puntos de España, y de Europa. Especialmente pensado para los amantes de lo vintage, en Pop Up Chic podrás encontrar todo tipo de artículos de decoración gracias a su cuidada selección de expositores.

Ven a vernos a nuestros pop ups #serrano2 #ortegaygasset8 ya está la navidad!!!🎄🎁 Una publicación compartida de Pop Up Chic (@pop_up_chic) el 1 de Dic de 2017 a la(s) 12:38 PST

Mr. Claus, Nómada Market – Mercado de la Cebada

Los próximos días 15, 16 y 17 de diciembre, el Mercado de la Cebada acoge la edición más navideña del Nómada Market. En él podrás encontrar más de cien diseñadores de moda ‘made in Spain’, complementos, decoración típica de esta época del año y una cuidada oferta de actividades con las que podrás disfrutar de agradables momentos en familia o con amigos. Una alternativa sostenible y coherente que pretende huir del consumo masivo y fomentar la artesanía y el producto nacional.

Horario:

Viernes 15, de 5h de la tarde a 9h de la noche. Sábado 16 y Domingo 17, de 12h de la mañana a 9h de la noche.



#MrClaus edition 💛#NómadaMarket 15,16 y 17 de diciembre en el @mercadodelacebada 💛 Una publicación compartida de Nomada Market (@nomada_market) el 29 de Nov de 2017 a la(s) 11:15 PST

Mercado de Motores

El Mercado de Motores, en el Museo del Ferrocarril de Madrid, también se vestirá de gala para celebrar las Fiestas. Una edición especial de este atípico Mercado en el que, además de disfrutar de numerosos grupos musicales en directo y encontrar un cartel de actividades de lo más variado, podrás aprovechar para comprar el regalo perfecto para estas Fiestas en alguno de los más de 200 expositores artesanos que se encuentran en esta mágica estación de trenes. ¿Cuándo? El fin de semana del 9 y 10 de diciembre (sábado de 11h a 22h y domingo de 11h a 21h).

Esperando con ilusión la edición navideña de #MercadodeMotores! Una publicación compartida de Mercado de Motores (@mercadodemotores_oficial) el 2 de Dic de 2017 a la(s) 2:29 PST

Mercado del Gato

Moda, complementos, joyería, arte… Ubicado en dos singulares localizaciones, el mercado más castizo de Madrid, cuyo nombre hace referencia a los habitantes de la Villa, es todo un referente en la capital. Este año podrás encontrarlo hasta el 10 de diciembre en el Hotel the Westin Palace; desde el día 15 y hasta el 5 de enero, el Mercado del Gato estará en el antiguo Casino Militar, en el número 13 de la Gran Vía. Horario de 11h a 21h.