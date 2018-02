La academia de Operación Triunfo cierra sus puertas. Esta noche Aitana, Alfred, Amaia, Ana Guerra y Miriam subirán por última vez al escenario para intentar alzarse con el título de ganador del ‘talent’ musical, que se ha convertido, una vez más, en un fenómeno de masas. A lo largo de sus 12 galas, los ‘triunfitos’ han demostrado contar con las aptitudes necesarias para triunfar en el mundo de la canción y convertirse en las futuras estrellas de nuestro país. Un universo que siempre ha estado muy vinculado al de la moda.

Y es que, además del talento musical e interpretativo, el vestuario de los concursantes ha sido otro de los elementos más comentados en las redes sociales, una de las grandes herramientas y aliados de esta renovada edición del formato televisivo que ha introducido importantes novedades, como el canal 24 horas de OT 2017 que los seguidores pueden ver diariamente en YouTube.

A lo largo de todos estos meses, son muchos los titulares de estilo que han acaparado los ‘triunfitos’ cada lunes. Desde el traje feminista de Alfred García hasta el vestido de lentejuelas que Amaia lució para interpretar (y bordar) el Shake it out de Florence + The Machine, una de sus actuaciones más apoteósicas. El repertorio estilístico se ha convertido en un factor casi tan importante como el musical. Tanto es así que, como perfecto broche final a esta edición, los últimos invitados de la academia han sido dos de los diseñadores más destacados de nuestro país, Alejandro G. Palomo y María Escoté.

Los modistos, miembros del jurado del próximo ‘talent’ de TVE, Maestros de la costura, trasmitieron a los concursantes la conexión existente entre los dos mundos, el de la moda y el de la música. Además, les mostraron algunos de sus últimos diseños y les dieron la opción de lucirlos durante la gala final. Sin embargo, y pese a que los ‘triunfitos’ se dejaron conquistar por las prendas de Palomo y Escoté, la última palabra será de la estilista oficial de OT, Rosa Planas, la encargada de crear los, a veces polémicos, estilismos de los participantes.

A lo largo de la edición, los looks de los artistas han recibido más de un comentario negativo, sobre todo a través de las plataformas sociales. No obstante, la experta en imagen se ha defendido en una entrevista concedida a la cabecera S Moda haciendo hincapié en que, a pesar de que ella sugiere ideas, son ellos los que tienen la última palabra: “Nuestra relación fluye muy bien y me consta que están contentos con lo que se ponen. Suelo ofrecerles varias opciones y se dejan aconsejar. Nunca obligo a nadie a que lleve determinada prenda e intento que no se sientan disfrazados”.

Sea como sea, con Palomo Spain, María Escoté o cualquier otra firma, seguro que el vestuario de los cinco finalistas no pasa desapercibido en la última y esperada gala del ‘talent’ de TVE.

Estaremos atentos para contártelo…