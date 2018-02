Melania Trump se transforma en una cheerleader para la Super Bowl

Melania Trump no ha querido perderse la final de la Super Bowl. Después de acudir por separado al capitolio para el primer discurso sobre el Estado de la unión, los rumores de crisis en el matrimonio Trump han cobrado más fuerza que nunca esta semana. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa se han desplazado hasta U.S. Bank Stadium, en la ciudad de Minneapolis (Minnesota), para disfrutar del partido más importante de la National Football League (NFL), que ha enfrentado a los Philadelphia Eagles contra los New England Patriots. Como era de esperar, la Primera Dama ha estudiado al milímetro su estilismo para la importante cita deportiva, con el que no ha dejado indiferente a nadie.

La esposa del Presidente se ha mimetizado con el ambiente y se ha decantado por un look protagonizado por una prenda que, desde hace varias temporadas, tiene un hueco reservado en cualquier armario. Melania ha apostado por una atrevida bomber corta de satén en su versión más patriótica, en azul eléctrico con detalles granates y blancos. La exmodelo ha acompañado la llamativa prenda exterior con unos ‘jeans’ blancos pitillos firmados por J Brand y ha puesto el broche final a un look con claros guiños ‘sporty’ con unos vertiginosos salones a juego de charol firmados por Christian Louboutin.

Así, con este ‘outfit’ al más puro cheerleader y con los rumores de ruptura en el aire, Melania ha vivido la final de la 52 edición del evento deportivo por más mediático de Estados Unidos (y la fiesta posterior) acompañada por su marido.