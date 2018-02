Los Premios Goya 2018 ya está calentando motores. Este sábado tendrá lugar una nueva edición de la gran cita con el cine español y todos los focos estarán puestos sobre su alfombra roja, una de las más sofisticadas del calendario artístico nacional.

Los estilistas ultiman detalles de una pasarela de estilo que este año se verá inundada de un complemento muy especial: el abanico rojo. Al igual que en los Globos de Oro, donde el ‘dress coat’ tiñó de negro la noche, y en los Grammy, donde los asistentes llevaban una flor blanca en señal de protesta, los Goya tendrán su particular detalle de estilo reivindicativo en clave feminista. No tanto por los abusos sexuales en la industria del cine como por alzar la voz en pro de la igualdad, a este lado del charco también se hará un grito silencioso en clave ‘fashion’.

[VER GALERÍA: Los grandes errores de estilo de los Premios Goya]

De momento, y con apenas detalles de lo que llevarán nuestras actrices para la especial velada, nos contentamos con revisar el nutrido histórico que ha dejado la cita a lo largo de los años. Y empezamos por lo peor, aquellos looks que dieron que hablar y no precisamente por su elegancia. De Elsa Pataky a Paz Vega pasando por Ana Obregón, no te pierdas el repaso a los grandes fiascos de la historia de los Premios Goya. Agárrate que vienen curvas…