Dicen que quien no apuesta no gana, pero hay algunos afortunados que no tienen que mover ficha para salir triunfadores. Es el caso de Doña Letizia que, habiendo sido ya elegida la ‘royal’ mejor vestida, se puede permitir aparecer por tercera vez consecutiva en la misma semana con un look que pasa totalmente desapercibido.

Apostando por Hugo Boss una vez más, la Reina ha elegido un conjunto compuesto de camisa de seda blanca y falda tableada por la rodilla en azul marino. En el mismo tono, Letizia Ortiz ha repetido el abrigo tipo batín azul noche de Boss que ha lucido varias veces en el último año, dejando todo el protagonismo a su bolso y sus pendientes. Con un clutch del mismo color pero con un tono más vivo que las prendas, la Reina ha rebuscado en su vestidor para lucir el mismo bolso de Varela que estrenó en el Día de la Hispanidad de 2015 y que no habíamos vuelto a ver hasta ahora.

Lo único que la mujer de Felipe VI ha estrenado en su cita con la Asociación Española Contra el Cáncer han sido los pendientes. Unos pequeños aros en forma de lágrima con piedras en dos tonos que no habíamos visto hasta ahora y que, dado el gusto de Doña Letizia por esos tonos, podríamos volver a ver muy pronto. Son de Luxenter, de temporada, y cuestan 129,90 euros. Concretamente, el model Shi, realizados en plata bañada en oro rosa y cubiertos de circonitas esmeralda y azul topacio.

La semana arrancó para la Reina con la imposición del Toisón de Oro a su primogénita, acto para el cual cedió su protagonismo a Leonor, eligiendo un look que ya había llevado dos veces antes en los últimos meses.