Doña Letizia más fiel a Varela que nunca cuando ella es la menos protagonista

Semana tranquila para la Reina a nivel estilístico e intensa en otros ámbitos. Un día después de que su marido celebrase su 50 cumpleaños y de que a su hija mayor se le otorgase el Toisón de Oro, doña Letizia ha asistido junto al Rey a la tradicional recepción al Cuerpo Diplomático en el Palacio Real. A diferencia de otras ocasiones, la Reina ha pasado a un discreto segundo plano estos días, en los que el foco de atención ha estado concentrado en su marido y su primogénita.

Un acto de máxima importancia en el que el protocolo exige traje largo para las damas. En esta ocasión, la Reina ha preferido recurrir a su modisto de cabecera, Felipe Varela, y ha reciclado un diseño que estrenó en la Pascua Militar de 2016. Se trata de un espectacular vestido negro con encaje en la parte inferior que ha combinado con una blazer de color blanco con botonadura negra. Doña Letizia ha completado su look con zapatos de salón negros de Magrit y como únicas joyas unos pendientes de oro blanco con perlas australianas que se encuentran entre sus piezas preferidas.

Al igual que ocurriese durante la entrega del Toisón de Oro a la princesa de Asturias, doña Letizia ha tirado de fondo de armario en lugar de estrenar. En el caso de la jornada de ayer, el motivo estaba claro, la Reina no quería convertirse en ningún momento en el foco de atención y prefería pasar lo más desapercibida posible pero hoy no hay motivo aparente para que no haya estrenado. Lo cierto es que en el mismo acto del pasado año, doña Letizia tampoco estrenó.

La esposa de Felipe VI reaparecerá mañana en solitario en el que será su último evento oficial de la semana, una reunión de trabajo en el Museo Reina Sofía. Quizá entonces nos sorprenda con un outfit innovador o puede que siga en la misma línea. Solo ella lo sabe….