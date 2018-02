Cristina Pedroche se despoja de la mini y se enfunda un…

Sexy, atrevida y provocativa. Estos son tres de los adjetivos que mejor definen el estilo de Cristina Pedroche. Los vestidos ceñidos y las faldas cortas son algunas de las prendas fetiche de la colaboradora de Zapeando, que rara es la ocasión en la que no es juzgada, precisamente, por unos estilismos que jamás pasan desapercibidos. Sin embargo, durante todos estos años, la vallecana ha sabido cómo hacer frente a las críticas y huir de los comentarios negativos de sus ‘haters’. No obstante, parece que a Cristina no le gusta el término medio y ahora, contra todo pronóstico, ha publicado una imagen en su perfil de Instagram que poco (o nada) tiene que ver con el estilo al que la madrileña nos tiene acostumbrados.

Tapada de arriba a abajo. Así es como, una vez más, Cristina Pedroche ha sorprendido a sus fans. La ‘celeb’ ha roto con su esquema esencialmente sexy para rendirse ante una de las propuestas de Agatha Ruiz de la Prada, Premio Nacional de Diseño de Moda 2017 que acaba de presentar su propuesta más patriótica sobre la pasarela madrileña de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid (MBFWM). En concreto, Pedroche se ha decantado por un mono salmón con estampados circulares y cuello alto en su versión más pijamera.

Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el Ene 29, 2018 at 10:25 PST

Sin embargo, y pese a la estética de dormitorio de la prenda, Cristina ha acompañado el llamativo diseño con unos vertiginosos zapatos con plataforma a juego, que aportaban la nota de atrevimiento propia de la colaboradora al resultado final del conjunto.

Parece que, desde su ruptura con el periodista Pedro J. Ramírez, Agatha Ruiz de la Prada se encuentra en su mejor momento personal, pero también profesional. Tanto es así que últimamente todas las ‘celebs’ quieren un Agatha en su armario.