Too Cloudy se ha convertido en la firma fetiche de Blanca Suárez. Desde hace más de un año, la protagonista de Las Chicas del Cable ha apostado por los diseños de la firma ‘made in Spain’ incluyendo en la inmensa mayoría de sus estilismos alguna prenda de la, hasta entonces, desconocida etiqueta. Desde faldas y sugerentes ‘bodies’ hasta bañadores, mochilas y otros accesorios. Sin embargo, el idilio entre Too Cloudy y Suárez, que se ha convertido en su mejor embajadora, podría tener los días contados.

Y es que el nexo de unión entre la ‘celeb’ y la firma no es (o era) otro que Joel Bosqued, el hasta el momento novio de la actriz madrileña. Además de un número importante de personas que se encargan de la producción de las prendas, detrás de la pequeña marca de moda se encuentra la madre del actor de El accidente, Pilar Bosqued, que ejerce el papel de administradora de Too Cloudy, mientras que Joel aparece como único socio de la marca.

Sin embargo, la relación entre Joel Bosqued y Blanca Suárez, que pusieron inicio a su amor en 2015, podría tener los días contados. Los rumores de una posible ruptura han cobrado fuerza después de que el maño dejara de seguir a Blanca en Instagram. Un gesto que, en plena era digital, podría significar que los actores, que siempre han mantenido su relación en una absoluta discreción, continuarán sus caminos por separado. No obstante, la actriz de Las Chicas del Cable sí que continúa siguiendo a Joel en la plataforma social.

De ser cierto estos rumores, más allá de la ruptura en el red, ¿continuará Blanca ejerciendo como mejor aliada de la firma de su ex?

De ser cierto estos rumores, más allá de la ruptura en el red, ¿continuará Blanca ejerciendo como mejor aliada de la firma de su ex?