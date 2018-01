Premios Feroz, un canto a la igualdad en blanco y negro

La quinta edición de los Premios Feroz ha reunido en Madrid a las personalidades más destacadas del cine español en una gala considerada la antesala de los Premios Goya. Al igual que ocurriera con los pasados Globos de Oro, en estos galardones, que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, se ha optado por dar una mayor visibilidad y relevancia a las mujeres que trabajan en la industria del cine y, por ello, serán solo actrices y directoras las que entreguen los premios.

Pero, además, entre los looks que se han visto en la alfombra roja destacan los originales trajes de Ernesto Artillo, quien ha vestido a varios actores y actrices con su creación más feminista. Se trata de una prenda eminentemente masculina en la que, como si fuera un lienzo, se dibujan diversos atributos femeninos, para animar a todos, hombres y mujeres, a reivindicar la igualdad.

En líneas generales ha predominado el blanco y el negro en los looks de las actrices que han posado en la alfombra roja, con contadas excepciones como Ana María Polvorosa, Anna Castillo, Macarena Gómez, Rossy de Palma o Úrsula Corberó. Además, las elecciones han sido acertadas en la mayoría de los casos, aunque no podía faltar algún patinazo de estilo, como las transparencias de Miren Ibarguren. Pincha en la galería y descubre todos los looks.