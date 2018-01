A punto de cumplirse un año de que su marido, Donald Trump, diera el discurso de investidura y se convirtiera en Presidente de los EEUU, Melania ya puede confirmar su particular reinado, el del estilo.

En enero de 2017, la eslovena regalaba a los medios una verdadera declaración de intenciones al enfundarse un traje de chaqueta azul serenity al más puro estilo Jackie Kennedy. Poco después, se convertía en noticia porque numerosos diseñadores se negaban públicamente a vestirla, así como por el duelo de estilo que coprotagonizaba con su hijastra Ivanka.

Sin embargo, lejos han quedado aquellos días. Un año después, esta mujer inseparable de los stilettos, que hizo de Dolce&Gabbana su marca de cabecera en el arranque del año -con looks no exentos de polémica-, que se pone pitillos de cuero y es fan de Delpozo, ya tiene un inconfundible sello propio. Precisamente, de la mano de la casa española, encabezada por Josep Font, ha tenido looks brillantes en los que ha hecho del abrigo la pieza principal a modo de ‘dress coat’. Abrigos que solo eran el principio del desfile…

Desde el Fendi de colores que lució en Japón, al Stella McCartney floral de la Navidad, Melania ha hecho de sus abrigos verdaderos objetos de deseo. ¿El último? Un diseño de Acne Studios que se adelanta a la tendencia ‘color block’ (algo que dará mucho que hablar de cara a la próxima temporada) en camel, gris y negro.

La pieza, de doble botonadura, confeccionada en lana y cachemir, responde a una silueta inspirada en la moda mod de los años 60 y ¡está de rebajas! Concretamente, el precio final de la prenda en la multimarca Net-a-porter tiene un descuento del 50% y es de 750 dólares (600 euros aproximadamente). No apto para todos los bolsillos (cierto), pero con una considerable rebaja que podría convencer a más de una para incorporar un básico invernal con estilo al vestidor.