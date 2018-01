Si ayer descubríamos algunos de los secretos de estilo de una de las estrellas del pop, la cantante Beyoncé, hoy es el turno de la futura esposa del príncipe Harry, la actriz Meghan Markle, coronada como la mujer más buscada en Google durante el 2017. Y es que, desde que saliera a la luz su relación con el Príncipe en verano del año pasado, la futura ‘royal’ ha experimentado una más que sorprendente transformación en su imagen.

Durante los últimos meses, la popularidad de la que fuera protagonista de Suits no ha hecho más que aumentar. Tanto es así que el ‘Efecto Markle’, ese que provoca que cada una de las prendas que luce la pareja del Príncipe en sus apariciones públicas cuelguen rápidamente el cartel de ‘agotado’, es ya una realidad.

Sin embargo, y como ocurre con la inmensa mayoría de ‘celebs’, este cambio de imagen no es casual. Detrás de la inmersión de Meghan en el territorio ‘fashion’ y de su pertinente giro de estilo se encuentra una cabeza pensante, la de su estilista de confianza y especialista en temática nupcial Jessica Mulroney.

Una publicación compartida de Jessica Mulroney (@jessicamulroney) el Nov 23, 2017 at 1:33 PST

La experta, que trabaja como consultora en relaciones públicas y redes sociales para distintas firmas, es la encargada de seleccionar los cotizados estilismos de Meghan Markle, esos que se agotan en cuestión de minutos. Sin embargo, y además de este lazo profesional que las une desde que Meghan comenzara a trabajar en la serie Suits, la novia del príncipe Harry y Jessica comparten una gran amistad. Tanto es así que Mulroney, que está casada con el célebre presentador de televisión Ben Mulroney, fue una de las pocas privilegiadas que contempló a la pareja desde el palco privado durante la celebración de los Juegos Invictus el pasado septiembre.

Una publicación compartida de Jessica Mulroney (@jessicamulroney) el Dic 6, 2017 at 1:12 PST

Sin embargo, Meghan no es la única figura de alto copete que se sigue atentamente los consejos de Mulroney. La popular estilista, que además está detrás del proyecto benéfico The Shoebox Project for Shelters, también es la encargada de vestir a Sophie Gregoire-Trudeau, la esposa del Primer Ministro de Canadá Justin Trudeau.