¿Coincidencia o plagio? Cuando el diseñador Joshua Velázquez (26) ha visto cómo el concepto del vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche (29) volvía a repetir la idea de 2015, se ha echado las manos a la cabeza. Fue entonces cuando saltó la primera polémica del posible plagio al compararse uno de sus diseños con el de la firma de Pronovias. Y es que el vestido confeccionado entonces con 20.300 cristales de Swarovsky que lució la presentadora y que firmaba Hervé Moreau -director Artístico de Pronovias-, era un diseño muy parecido a uno de los elaborados por el tinerfeño y que este, de hecho, promocionaba en su página web. Hoy, dos años después, la historia se repite con el mono que ha lucido la vallecana. “No me gusta que la gente me esté diciendo que una marca importante me está plagiando”, confiesa Joshua a LOOK.

Sin embargo, este joven diseñador nacido en Gran Canaria pero residente en Tenerife no piensa que se trate de un plagio ‘per se’ ni va a tomar medidas legales al respecto. Además, asume los cientos de mensajes que está recibiendo en las últimas 24 horas, como “buena publicidad”. “Sin duda, es publicidad y no es mala. Sin embargo, en 2015 hicieron falta dos semanas para que la gente empezara a percatarse y a llamarme por este asunto. Este año la historia se repite el 2 de enero. miedo me da pensar en la repercusión mediática”, confiesa con cierta perplejidad. Y añade ensimismado: “Me han llegado más de 700 mensajes por Instagram, otros tantos por Facebook y no te quiero contar por whatsapp… ¡Ay madre! Se va a producir el mismo jaleo que hace dos años”.

Por sus parte, LOOK se ha puesto en contacto con Pronovias para saber si han recibido algún tipo de mensaje sobre este controvertido asunto. Pero la firma niega la mayor. “No hemos recibido absolutamente ninguna queja. Este vestido se hizo a medida para Cristina Pedroche. Si llegara alguna cosa, la marca emitiría el comunicado que considere oportuno“, se limitan a deslizar sobre el nuevo vestido confeccionado con 2 metros de tul, encaje bordado a mano con hilo de seda y 200 cristales incrustados.

De hecho, tal y como reza la nota de prensa de la marca, el mono que combina transparencias y aplicaciones de encaje y chantilly está inspirado en el icónico vestido ‘Caraola’ que fue presentado en el marco del desfile del 50 Aniversario de Pronovias. La marca señala además que coincide con la conmemoración de los 5 años del diseñador Hervé Moreau al mando de la dirección artística, quien ha mostrado su gran entusiasmo al respecto: “Cada año ha sido una gran experiencia, pero este es realmente especial, ya que estos diseños rememoran grandes e importantes momentos de mi trayectoria en Pronovias”. Por su parte, la propia Cristina aclaró durante las últimas Campanadas que se había optado por repetir el concepto de 2015 pero en versión mono “para estar más cómoda”.

¿Es entonces fruto de la coincidencia? Ambas partes parecen estar de acuerdo en que así es. No obstante, para Joshua, el beneficio es inminente dada la buena publicidad de su diseño. “Tengo la sensación de que la popularidad que gané hace dos años va a volver a repetirse”, concluye sincero en este digital.