María Patiño: ”No voy a disfrazarme para quitar audiencia a Pedroche”

Comienza la cuenta atrás para despedir el año y todo está listo para el esperado momento de las doce uvas. Las cadenas de televisión juegan sus mejores cartas y algunos de los integrantes más destacados del equipo de Sálvame han sido los elegidos para dar la bienvenida al 2018 por todo lo alto en Telecinco. Lydia Lozano, Terelu Campos, Kiko Hernández, Mila Ximénez y María Patiño, la última incorporación (y gran sorpresa), serán los rostros emblemáticos de la cadena que intentarán dar la ‘campanada’ y arrebatar el protagonismo a Cristina Pedroche y sus polémicos estilismos.

En LOOK, nos hemos puesto en contacto con la presentadora de Socialité, quien nos ha dado algunas pistas sobre el ‘outfit’ que lucirá el próximo 31 de diciembre. María, que tras más de 20 años en la pequeña pantalla cumple un sueño con esta nueva aventura, ha desvelado que el equipo de tertulianos lucirá moda española durante la velada: “No puedo adelantar nada. Lo único que puedo decir es que no me siento disfrazada. Me siento identificada con el traje elegido y no se trata de un vestido que nunca me pondría. Todo lo contrario”.

Sin embargo, Patiño y el resto de sus compañeros son conscientes de que tienen un duro contrincante en la cadena “enemiga”, la colaboradora de Zapeando Cristina Pedroche, quien año tras año consigue atrapar a la audiencia. “Pretendo que todos los telespectadores estén viendo Telecinco. Si eso es intentar quitar protagonismo a Cristina Pedroche, sí quiero. Es una noche complicada y nuestra idea es que la gran mayoría nos vea a nosotros. En este balcón no estoy yo sola; estamos cinco y tenemos que unir fuerzas para atrapar a la gente”, ha confesado la presentadora.

“No pretendo ser otra María. No me vais a ver de manera diferente a como me veis en televisión. Si es cierto que será un traje más especial, de gala, que no llevo a diario. Me siento a gusto con el vestido y espero que la gente, para bien o para mal, lo recuerden”, ha continuado la ‘celeb’, que asegura que no se disfrazará por intentar acaparar la atención mediática.

Patiño se muestra como una mujer de ideas claras. “Tengo muy claro qué es lo que me favorece con independencia de lo que le guste a los demás. Si me baso en los gustos del resto, me puedo volver loca”, nos comenta la presentadora, que, además, agradece que el gusto del estilista y la aportación del diseñador hayan ido en la línea de su propia opinión.

Además, la colaboradora, que ha señalado que no llevará lencería roja ni hará ningún ritual porque no es supersticiosa, tiene claro cuál es el ‘look beauty’ con el que acompañará el ‘misterioso’ diseño. “Yo no he hecho pruebas de peluquería y maquillaje porque lo tengo muy claro, pero mis compañeros sí. Me han permitido elegir y lo importante en la tele es sentirse cómoda con lo que llevas. Como siempre puede haber posturas críticas, si tú no te sientes cómoda te debilitas en el segundo uno. Si te sientes segura contigo misma, las críticas te pueden hacer hasta gracia”, ha sentenciado María, que se enfrenta mañana, junto al resto de sus compañeros, a la prueba final antes del esperado momento de las doce uvas.

¿Conseguirá María sorprender con su look y arrebatar finalmente el protagonismo a Pedroche?