El mismísimo Les Wexner -CEO de la compañía americana de ropa íntima-, ha sido el encargado de adelantar a diferentes medios internacionales la participación de algunas celebrities de medio mundo (que no modelos), con el fin de relanzar la marca tras el poco fuelle mediático de su último show en Shanghái. Una auténtica bomba informativa que sitúa a una de las mujeres más conocidas de nuestro país, en los previos a una fecha en la que su nombre resuena con una fuerza inusitada.

Y es que, en el caso de la representación española, parece que no ha habido lugar a dudas, y la mismísima Cristina Pedroche será la encargada de lucir uno de los conjuntos de ropa interior más sensuales del planeta para el show que se celebrará, previsiblemente, en diciembre del próximo 2018, aunque se desconoce, de momento el destino fijado de la compañía. Un impactante titular a solo tres días de las campanadas, momento en el que la presentadora cobra una especial relevancia gracias a las especulaciones acerca de su elección de estilo para la última velada del año, ¿casualidad?

Según ha asegurado el propio Wexner como adelanto, la presencia de su socia Sara Blakely en el ‘front row’ del pasado desfile de Women’Secret, celebrado en Madrid y cuya estrella sobre la pasarela fue Cristina Pedroche, la vallecana encarnaría los valores que la firma quiere dar a su nueva imagen, más próxima a la mujer de la calle. Un motivo más que suficiente para la discreta ojeadora: “Queríamos dar un nuevo punto de vista de nuestra ropa interior. Existen mujeres arrolladoras en la vida real que no son necesariamente ‘top models’ y Cristina es una de ellas para la sociedad española, un mercado con mucho potencial para nuestra marca”.

Nuestra nueva representante, que aún no hay querido pronunciarse al respecto, tendrá que compartir pasarela con históricas como Adriana Lima o Izabel Goulart, que permanecerán dentro del casting y convivirán con las nuevas y realistas incorporaciones. ¿Se imaginan a Pedroche paseando el Fantasy Bra? Aunque parece complicado visualizar esta original inocentada 😉 , no queremos que pase este 28 de diciembre sin recordar los mejores looks de las Victoria’s Secret con los que nos gustaría ver desfilando a la sensual esposa de David Muñoz.