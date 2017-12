Parecía un look original, pero nada más lejos de la realidad. Meghan Markle ha optado por la sencillez y la discreción en su primer acto oficial con los Windsor al completo, la misa del día de Navidad en Norfolk. Una fecha muy señalada y un lugar muy especial, la iglesia de St. Mary Magdalene, donde fue bautizada la princesa Charlotte y también la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales.

Casualidad o no, el look de Meghan nos trae a la memoria a uno de los que lució Lady Di hace ya más de tres décadas en 1985 y que vuelve a demostrar que el de la Princesa es un estilo eterno e imperturbable. La madre de Harry lució un outfit en tonos beige y tierra para una vista al Derby College el 19 de febrero de 1985. Abrigo de paño en tono beige, botas marrones y sombrero que en su momento la prensa calificó de estilo ‘cosaco’. Un look que se adelantaba a las tendencias y en el que podría haberse inspirado Meghan para su gran debut en un entorno en el que el nombre de Diana siempre suena con fuerza.

Algo nerviosa y sin soltar en ningún momento el brazo del príncipe Harry, la norteamericana ha optado por la neutralidad de los tonos tierra, frente a su futura cuñada, que se ha decantado por un llamativo abrigo de Miu Miu en estampado ‘tartan’. Meghan ha intentado mantenerse en todo momento en un segundo plano pese a que todas las miradas se han concentrado en ella. Su look, valorado en más de 7000 euros no ha conseguido hacer que pasara desapercibida, eso sí, ha logrado su propósito y ha pasado con nota el primer round.