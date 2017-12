Jessica Bueno vive su Navidad más sexy con un estilismo ‘made in Britain’

Afincada en Reino Unido desde hace algunos meses, este año Jessica Bueno ha celebrado la Nochebuena en su nuevo hogar de Birmingham, ciudad en la que reside desde el fichaje de su marido, el futbolista Jota Peleteiro, por el equipo local. No obstante, la distancia no ha conseguido borrar la sonrisa a la sevillana, que se dispuso a disfrutar de una de las veladas más mágicas del año enfundada en un look muy especial.

De este modo, utilizó su cuenta de Instagram para felicitar las Fiestas y, de paso, presumir de su estilismo ‘made in Britain’ con una fotografía en la que aparece posando junto a su chico. Un ceñidísimo ‘jumpsuit’ color terracota de la firma House of CB fue la prenda elegida por la modelo para vestir de gala la Navidad. En concreto se trataba del modelo Maija (disponible en la tienda online a un precio de 183 euros), un diseño que perece inspirado en los famosos vestidos venda de Hervé Leger que causaron sensación entre las ‘celebs’ allá por la década de los 2000.

Confeccionado en tela de efecto ‘bandage’ elástica para un ajuste perfecto al cuerpo, tiene un pronunciado escote en uve, cintura marcada y piernas acampanadas. Un look muy sensual que bien podría hacer las delicias de las hermanas Kardashian-Jenner y con el que Jessica se veía realmente favorecida.

Toda una joven de su tiempo, Jessica Bueno acaba de cumplir 27 años en uno de los mejores momentos de su vida. Madre de dos pequeños (Francisco, de cuatro años y Jota Jr, de uno) parece haber encontrado la estabilidad sentimental junto al futbolista Jota Peleteiro, con que el que se casó hace dos años.