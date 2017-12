Comienza la Navidad y el espíritu festivo ha contagiado los estilismos de las ‘celebs’. Durante la última semana, la agenda mediática ha estado más apretada que nunca con photocalls, eventos, presentaciones y, por supuesto, apariciones de ‘street style’ que nos han regalado grandes aciertos y grandes errores estilísticos.

Comenzamos nuestro repaso semanal con uno de los nombres del año, Meghan Markle. El Palacio de Kensington ha publicado las esperadas fotografías oficiales para anunciar el compromiso matrimonial del príncipe Harry y la actriz, que ha deslumbrado con un impresionante vestido largo con transparencias de Ralph & Russo, valorado en más de 60.000 euros.

Otro de los nombres más sonados durante los últimos días ha sido el de la actriz Sarah Jessica Parker. La estadounidense ha acaparado los titulares de estilo de las principales cabeceras especializadas en moda, que no han podido evitar comparar el gran parecido entre el estilo de la actriz y el del que fuera su álter ego en la ficción, la inolvidable Carrie Bradshaw. La intérprete ha recorrido las calles de la Gran Manzana con un abrigo de peluche marrón, que ha acompañado con unos ‘jeans’, botas de tacón en color esmeralda y un bolso estampado. ¿Para el look ‘beauty’? Un ‘Top Knot’, el moño abultado en la parte alta de la cabeza que tantas veces ha lucido en la exitosa serie.

La actriz Amaia Salamanca, con un look ‘total grey’ y abrigo masculino; la presentadora Eva González, con un look premamá minimalista de terciopelo; y Kourtney Kardashian, con un look de día ‘sporty chic’ con botín de tacón, completan la lista de ‘mejor vestidas’ de la semana.

Sin embargo, no todos son alegrías estilísticas. La medalla de oro a ‘desastre de estilo’ es para Mariah Carey. La Navidad es la época del año preferida de la cantante de ‘All I Want For Christmas’ se ha anticipado a las Fiestas por todo lo alto y su manera con una combinación que solo la estrella podría llevar a la práctica: chaqueta de domador y ‘body’ rojo (un par de tallas más pequeño).

Este look de Mariah es solo comparable con el que nos ha regala Demi Lovato, quien ha sorprendido con un horroroso ‘total denim’ con liguero y ‘body’ lencero incluido.

La modelo María Jesús Ruiz y su versión de Pantera Rosa; la presentadora Paz Padilla, con vestido lencero, chaqueta de cuero y botas calcetín; y la actriz Vanessa Hudgens, con ‘fur coat’, falda de rayas y peluche en los pies completan el ránking de desastres de estilo gracias a sus combinaciones imposibles.