Es una de las cantantes más queridas de nuestro país y posee uno de los rostros más bellos. Desde su irrupción en el panorama musical allá por 2005, Edurne consiguió conquistar al publico no solo con su voz, sino también con su innegable encanto y frescura. Hoy, a sus 32 años recién cumplidos, la madrileña sigue triunfando con sus canciones, aunque su estilo no haya terminado de despegar tanto como su carrera profesional.

Ya desde sus comienzos en la Academia de Operación Triunfo, la cantante nos dejó ver que, aunque sus intenciones eran buenas, sus looks no terminaban de convencer. Las tendencias de moda de los primeros 2000 puede que no fueran las más favorecedoras y una jovencísima Edurne no parecía tener muy claro lo que mejor le sentaba. Superposiciones y combinaciones imposibles parecían ser sus ‘must’ en una época en la que la sofisticación no tenía mucha cabida en su armario.

Con el paso del tiempo, la cantante fue evolucionando hacia un estilo algo más depurado, aunque no siempre acertara con la elección de colores un tanto estridentes o cortes que no le hacían ningún favor a su silueta.

Afortunadamente, en su última aparición pública durante una gala benéfica a favor de Unicef celebrada por el Manchester United, equipo en el que milita su novio, David de Gea, consiguió convencer con un radiante diseño blanco. De silueta lady, voluminosa falda y corsé con finos tirantes en la parte superior, su espectacular vestido, firmado por la casa Paule Ka, recordaba mucho a uno de los modelos preferidos por las celebs internacionales creado por Dior.

En cuanto a sus looks ‘beauty’, se puede decir que Edurne se atreve prácticamente con todo. Del platino al ceniza, su rubia melena ha experimentado todo tipo de estilismos más o menos favorecedores.

Si quieres ver cómo ha sido el gran cambio de Edurne a lo largo de los años no dudes en pinchar en nuestra galería.