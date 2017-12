Los primeros bocetos del vestido de novia de Meghan Markle ven la luz

Todavía faltan cinco meses para la que, sin lugar a dudas, será la boda del año de 2018, la del príncipe Harry y Meghan Markle. Sin embargo, ya tenemos algunas pistas acerca de uno de las mayores incógnitas del enlace: el vestido de la novia. Y es que, según ha publicado la revista People, el palacio de Kensington ya se ha puesto en contacto con una diseñadora para que mande sus primeros bocetos. La elegida es la israelí Inbal Dror, un nombre no demasiado conocido para el gran público pero que cuenta con una prestigiosa cartera de clientes, entre las que figuran Naomi Watts o la mismísima Beyoncé.

La propia firma ha confirmado la noticia, aunque no ha querido desvelar más información. “Hemos recibido una petición por parte de la familia real para enviar un boceto, pero es un secreto así que no podemos dar más detalles”, declaró un portavoz al medio estadounidense. No obstante, al parecer ha habido una filtración y el portal de noticias TMZ, ha conseguido hacerse con los esbozos enviados a Palacio.

Se trata de tres diseños que, en principio, muy poco tienen que ver con los vestidos tradicionalmente usados por miembros de las casas reales. Dror es conocida por sus creaciones atrevidas, haciendo de las transparencias, los escotes pronunciados, las siluetas de corte sirena y los cuerpos ceñidos se marca de distinción, características que se pueden apreciar en los bocetos presentados.

En caso de que la israelí fuera la seleccionada, se trataría de la primera vez que una novia real británica no elige a un diseñador nacional para la confección de su vestido. El 2011, Sarah Burton para Alexander McQueen fue la elegida para dar forma al de Kate Middleton, en marfil y blanco satinado de escote corazón con cuerpo de encaje francés de manga larga; en 1981 fueron David y Elizabeth Emanuel los encargados de la pieza que lució Diana de Gales, con grandes volúmenes y mangas farol. Cada uno en su estilo, nada que ver con la primera propuesta que ve la luz del que, seguro, será uno de los vestidos más comentados del próximo año.