Los fogones no descansan y Eva González, tampoco. Después de que el pasado 21 de noviembre Saúl Craviotto se proclamara vencedor de la segunda edición de ‘MasterChef Celebrity’, todo está preparado para recibir a los más jóvenes aspirantes a chef en las cocinas de ‘MasterChef Junior’, que dará el pistoletazo de salida a su quinta edición con la llegada de la Navidad.

La presentadora ha acudido a la presentación de la nueva temporada del reality, que regresa el próximo miércoles 20 de diciembre al prime time de TVE. Eva, que brilló en los ‘Premios Ondas 2017’ con un bonito vestido con escote en la espalda de Antonio García, ha vuelto a sorprender con su look premamá.

La andaluza, que acaba de iniciar el tercer trimestre de su embarazo, ha apostado por un diseño más discreto y menos espectacular que el lucido durante los galardones periodísticos; pero igualmente favorecedor.

En esta ocasión, la ex Miss España se ha decantado por un look más sencillo protagonizado por un vestido de, a priori, cuero troquelado con volantes en las mangas y fruncido en la cintura. Sin embargo, lo más llamativo del look de la presentadora se encontraba a los pies. Eva ha acompañado el diseño con unos llamativos salones de ante gris con pulsera y maxi pompón y una coleta alta, su look beauty habitual.

Este nuevo estilismo, con el que la andaluza y su equipo dan la bienvenida a la nueva aventura de pequeños cocineros, se suma a la larga lista de looks premamá que nos ha regalado Eva a lo largo de todo su embarazo.