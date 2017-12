La entrega de los ‘Premios Ondas 2017’ han reunido en Sevilla a algunas de las celebs más destacadas del panorama periodístico y cultural de nuestro país. Entre todos los asistentes a la 64 edición de los prestigiosos galardones, que por primera vez se han celebrado fuera de Barcelona, ha destacado la presentadora Eva González, quien acaparó todos los flashes y miradas y demostró, una vez más, que el embarazo no es ningún impedimento para brillar. Todo lo contrario.

Sencillez, sofisticación y buen gusto. La presentadora de ‘MasterChef’, que acaba de iniciar su tercer trimestre de gestación, ha vuelto a deslumbrar. Estar embarazada y presumir de curvas sí es posible y Eva parece reunir todas las claves para destacar delante de las cámaras. En esta ocasión, la andaluza ha apostado por un vestido de escote halter en blanco y azul de Antonio García.

Una pieza elegante y, a priori, discreta con la que la presentadora no ha renunciado a la sensualidad. Si bien es cierto que se trataba de un vestido ‘recatado’ por delante, la sorpresa se encontraba en la parte de atrás. Un gran escote en la espalda que parece haberse convertido en el gran ‘truco’ de estilo de la modelo para desviar los flashes de su incipiente barriguita. Objetivo cumplido.

No es la primera vez que la pareja del torero Cayetano Rivera conquista con su look premamá; tampoco es la primera vez que lo hace con un diseño de Antonio García. Lo hizo el pasado mes de octubre durante la XIX edición de los ‘Premios Iris’, donde la ex Miss España acaparó todo el protagonismo de la ceremonia con un vestido largo de terciopelo rojo y líneas sencillas fruncido a la cintura con cuello redondo y, de nuevo, espalda al aire.

Y, como no hay dos sin tres, escote trasero también fue su elección para acudir a la cena del diseñador Jorge Vázquez, celebrada en el marco de la MBFWM, donde sorprendió con un bonito mono negro.

La sencillez es uno de los pilares fundamentales del estilo de la celeb, que añadió como único accesorio un sencillo clutch rojo y dorado. Para completar su look del certamen periodístico también se decantó por la máxima del ‘menos es más’ y apostó por la naturalidad de una combinación infalible: coleta alta, ojos marcados y labios rojos.

La presentadora sabe cómo adaptar las tendencias a su nueva figura y, en cada nueva aparición, regala una nueva lección de estilo premamá.