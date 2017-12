Blanca Suárez ha vuelto a eclipsar con su look durante la gala de los Premios Ondas. Toda una aficionada a los cambios radicales, la actriz jugó al despiste con su pelo al lucir un falso pixie que no dejó indiferente a nadie. Lo que a simple vista parecía un nuevo corte de pelo, en realidad, se trataba de un elaborado recogido; un truco al que la propia reina Letizia recurría con frecuencia antes de transformar su melena en un bob definitivamente en 2015.

La madrileña siempre sabe cómo impresionar en las grandes citas y la ceremonia celebrada anoche en Sevilla, no iba a ser una excepción. En más de una ocasión la protagonista de ‘Las chicas del cable’ ya ha dejado claro que no tiene miedo a experimentar con su imagen. Hace ya unos meses, Blanca cambió su pelo castaño por uno mucho más claro, apuntándose al look snow white más rompedor; poco después apostó por otra de las tendencias de la temporada, el rosa, para después pasarse al favorecedor tono cobrizo que luce en la actualidad.

Pero no solo su peinado fue uno de los aspectos más comentados de su estilismo. La actriz subió al escenario para recoger su galardón como Mejor Actriz de Televisión por su papel en la serie ‘Lo que escondían sus ojos’ con un sensual vestido en el que las transparencias fueron las grandes protagonistas. De este modo, Blanca se desmarcó como una de las mejor vestidas de la velada con un diseño negro de largo midi, rematado en plumas y cuerpo de gasa bajo el que vislumbraba un generoso escote en uve.

El toque de color lo pusieron sus complementos. Un original clutch en greenery con adornos de pedrería de Yliana Yepez y peep toes de vinilo con detalles glitter de Aquazzura (muy adecuados para la temporada de fiestas) completaron su sofisticado atuendo.

Su look beauty consistió en un maquillaje con ojos ahumados en tonos marrones y labios al natural. Pero fue su original peinado, que emulaba uno de los cortes más demandados en las peluquerías, el que puso el broche de oro a su estilismo.