Abrimos la maleta de Paula Echevarría en su escapada a la nieve

Paula Echevarría no descuida sus looks ni siquiera cuando está de vacaciones en la nieve. La actriz de ‘Velvet’ ha aprovechado el puente de la Constitución para pasar unos días de descanso en Baqueira acompañada por su hija Daniella y algunos compañeros de profesión, como Aldo Comas y su pareja, Macarena Gómez.

No importa la estación ni la temperatura que marque el termómetro; la it girl no ha escatimado en recursos de estilo a la hora de hacer su maleta para la escapada invernal y ha mostrado en la montaña -y bajo cero- su lado más chic. Así lo ha compartido en las redes sociales.

Con abrigo y gorro de piel, pantalón plateado y botas de pelo, Paula posaba en el telesilla junto a una de sus amigas. Una primera imagen de su viaje que solo anticipaba el desfile de moda que estaba por llegar.

Desconocemos si la asturiana ha puesto en práctica algún deporte de montaña, pero sí ha aprovechado para pisar la nieve con un look de lo más invernal: abrigo acolchado de Roxy, botas de nieve Moon Boot y gafas tintadas de la firma Carrera.

Sin embargo, este no es el único estilismo con el que Paula ha conquistado en Baqueira. La it girl ha lucido otro look perfecto de esquí protagonizado por un nuevo abrigo de la marca Roxy, en esta ocasión con mangas rosas y azules, que ha acompañado por pantalones a juego, botas de nieve Moon Boot, gafas de Carrera y un llamativo gorro con pompón de Guts & Love, que ha generado cientos de comentarios en Instagram.

Echevarría ha querido aprovechar la ocasión para disfrutar con el trineo y ha mostrado su faceta más divertida para despedirse de un merecido descanso con abrigo de Colmar, pantalones básicos de Adidas, botas de nieve Moon Boot y llamativas gafas fucsias de Carrera.