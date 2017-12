Chrissy Teigen deslumbra en los Nobel con su sofisticado estilo premamá

Tras confirmar la noticia de su segundo embarazo, Chrissy Teigen se encuentra más radiante que nunca. Feliz ante la futura llegada de su bebé, su estado no es un impedimento para viajar y continuar con su agenda social; de modo que no dudó en acompañar a su marido, John Legend, hasta Oslo para su actuación durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

Así, la modelo asistió junto al cantante al banquete posterior presumiendo de su nueva silueta premamá, enfundada en un favorecedor vestido fucsia que la convirtió en una de las invitadas más llamativas de la velada. Se trataba de un sofisticado diseño de la firma Tadashi Shoji, confeccionado en terciopelo, con manga larga rematada en volante cuello a la caja y original escote en forma de triángulo.

Un elegante modelo que se adaptaba a la perfección a sus curvas, evidenciando su pronunciada tripita, y que ponía de manifiesto el depurado estilo de la maniquí que, al igual que la española Eva González, no necesita recurrir a las líneas de moda exclusivas para embarazadas para lucir perfecta en cualquier evento de gala.

Del mismo modo, antes de conocerse su estado, Chrissy ya desató multitud de rumores al asistir a la gala Baby2Baby vistiendo un diseño rojo con falda holgada de tul, un tejido muy vaporoso que podría haber elegido para disimular su curvilínea figura premamá.

No obstante, poco después era la propia modelo quien compartía la feliz noticia con sus 15 millones de seguidores a través de cuenta de Instagram. Lo hacía con un entrañable vídeo protagonizado por su hija Luna. Al igual que sucedió con la pequeña, de 18 meses, este bebé también ha sido fruto de un tratamiento in vitro, según ella misma confesó meses atrás a la edición norteamericana de la revista In Style.