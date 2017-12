El posado navideño más erótico, polémico y viral de Emily Ratajkowski

La Navidad está a la vuelta de la esquina y Emily Ratajkowski ha querido anticipar las Fiestas a todos sus seguidores. Por supuesto, como todo lo que procede de la explosiva actriz y modelo, Emily ha sacado su lado más provocativo para convertirse en la sexy protagonista de una particular sesión del clásico -y picante- calendario navideño de la publicación ‘The Love Magazine’.

Ratajkowski es sinónimo de sensualidad y provocación y, una vez más, ha mostrado sus mejores armas de seducción confesando su fascinación por los carbohidratos de una forma muy particular. Bajo el hashtag #StayStrong (Mantente fuerte), la británica ha cogido el testigo de la modelo plus size Ashley Graham posando delante del objetivo de Phil Poynter con un provocativo -y diminuto- conjunto de lencería blanco y rojo.

En la navideña campaña, en la que han participado otras tops como Gigi y Bella Hadid, Jourdan Dunn y Karlie Kloss, la celeb aparece encima de una mesa llena rodeada de spaghetties con salsa de tomate, en los que se retoza y, por supuesto, ingiere. El vino no puede faltar en toda celebración y Emily tampoco ha dudado en derramar el líquido de una copa por su cuerpo.

Los vídeos promocionales del calendario de adviento, que la propia top ha compartido en su perfil de Instagram, han desatado una lluvia de comentarios llegando a superar las dos millones y medio de visitas.

Ratajkowski también ha querido aprovechar este nuevo proyecto para volver a romper una lanza a favor del empoderamiento femenino reivindicando, como ha hecho en anteriores ocasiones, que pretende seguir mostrando su cuerpo y que, por supuesto, no debe pedir perdón por ello: “Para mí, la sensualidad femenina y la atracción sexual puede ser un arma de empoderamiento para la mujer, si siente que eso realmente la empodera. La manera en que me visto, actúo, bailo o tengo sexo son decisiones mías y no deberían estar condicionadas por los hombres. Ser sexy para mí es divertido y nunca voy a disculparme por eso“, sostuvo Emily en el reportaje de la revista ‘Love Magazine’.

Así, ajena a las críticas y dejando claro que el problema es del que mira y no del que enseña, Ratajkowski vuelve a sacar su lado más atrevido y se rinde ante uno de los grandes placeres de la vida para felicitar las Fiestas a todos sus seguidores.