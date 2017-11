Tras la resaca de su gran desfile anual celebrado recientemente en Shanghai, las modelos de Victoria’s Secret por fin disfrutan de unos días de relax tras duras semanas de entrenamiento y preparación previa. Y es que ser un ‘ángel’ no es tan fácil como parece. Representar a la famosa firma de lencería conlleva una gran responsabilidad y un fuerte compromiso para las chicas.

No todo se limita al esperado espectáculo una vez al año. Una vez se apagan los focos, no todo es tan glamuroso como parece. Viajes, castings, promociones, fittings, rodajes o largas sesiones fotográficas forman parte del día a día para sus embajadoras, obligadas por supuesto a lucir siempre perfectas y espectaculares. Exigentes dietas y rutinas casi militares de ejercicio son las claves de sus esculturales cuerpos además, claro está, de su privilegiada genética.

Al parecer, los contratos de Victoria’s Secret les exigen una dedicación a la firma de al menos 50 días al año, por lo que no pueden descuidar su aspecto lo más mínimo. Inauguraciones de tienda, lanzamientos de producto o shootings para sus elaboradas producciones o catálogos forman parte de su agenda laboral, a veces incompatible con otros trabajos en el sector. Desfilar en lencería no es lo mismo que hacerlo para otras firmas, puesto que requiere unas exigencias físicas muy particulares -mayor tonificación y definición de los músculos– que no siempre son del gusto de los grandes diseñadores.

La cosa se intensifica en los meses previos al desfile. Miles de jóvenes se presentan a las duras pruebas de selección que se empiezan a realizar en verano. Una vez seleccionado el casting ya no hay vuelta atrás. Dieta, entrenamiento, ensayos, pruebas de maquillaje y peluquería se suceden jornada tras jornada hasta el gran día.

