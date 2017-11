Con las navidades a la vuelta de la esquina, la agenda celeb está más cargada de eventos que nunca. Las fiestas de revistas y firmas, así como las premieres y presentaciones se han sucedido a lo largo de una semana que, como es habitual, nos ha dejado grandes aciertos y grandes fracasos de estilo.

El primer gran triunfo lo encontramos en Melania Trump, quien recibió la Navidad -y el tradicional abeto- por todo lo alto. La Primera Dama sorprendió con un look sencillo formado por un jersey de cuello alto en rojo firmado Polo Ralph Lauren, que acompañó con unos pantalones negros ajustados y unas botas over the knee de Victoria Beckham. Sobre los hombros de la Primera Dama, la prenda estrella del conjunto: un bonito abrigo de cuadros tartán en tonos más apagados con solapas y doble botonadura de Calvin Klein.

También acertó con su prenda exterior Kendall Jenner. La top, que encabeza la lista ‘Forbes’ de modelos mejor pagadas del mundo, causó sensación con un abrigo oversize gris con cuadro Príncipe de Gales firmado por Balenciaga, que combinó con jeans y sneakers.

Otra de las grandes sorpresas estilísticas de la semana viene de la mano de Paz Vega, una de nuestras actrices más internacionales. La protagonista de ‘Lucía y el sexo’ deslumbró en la fiesta del 25 aniversario de Calzedonia con un fantástico LBD repleto de volantes y mangas de encaje. Sin embargo, en el mismo evento, otras invitadas como Sita Abellán, con su look de diablesa fúnebre, o la diseñadora Miranda Makaroff, con un estilismo que combinaba diferentes tejidos o colores, no estuvieron tan acertadas.

El rojo es el color de este otoño y ha sido uno de los escogidos por muchas de las invitadas a los ‘Premios Vogue Joyas 2017’. Fue el tono por el que se decantó Manuela Vellés, quien acertó con un minivestido-blazer que acompañó con sandalias de pulsera, y por Ana Fernández, que sorprendentemente fracasó con un vestido con corsé y falda de tul poco favorecedor. En la misma cita nocturna, la actriz Andrea Molina se convirtió en una de las mejor vestidas con un favorecedor minidress nude con lentejuelas plateadas, que combinó con un clutch negro y sandalias con detalles metalizados.

Elena Tablada, junto a Brisa Fenoy y su vestido de jirones, ha protagonizado el look más catastrófico de la semana. La diseñadora se rindió ante la esencia del estilo Kardashian con una blazer de ante y doble botonadura excesivamente corta, que empleó a modo de vestido, con un pronunciado escote. La celeb, que prescindió de sujetador, acompañó el modelo con una riñonera negra de cuadros y las famosas botas over the knee, que tanta fiebre están desatando entre las celebrities. ¿El resultado? Un look tan atrevido como poco favorecedor.