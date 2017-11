Lo ha demostrado temporada tras temporada, adora la moda y no duda en llevar siempre que puede las tendencias más extremas y controvertidas de cada estación. Los famosos pantalones de plástico de Top Shop, las zapatillas rosas con lazo de Puma… no hay nada con lo que Cristina Pedroche no se atreva. La presentadora de Zapeando, que ha llegado, incluso, a dejar los platós de televisión para colarse en varias ocasiones en la pasarela, ha vuelto a hacer gala de su ‘sexto sentido’ para la moda, mientras compartía en la red social del momento una fotografía en la que aparece con las botas más trendies de 2017.

Fabricadas con más de 3.000 cristales brillantes y con un precio de más de 8.000 euros, las botas que Anthony Vaccarello lanzó, en la que ha sido su segunda colección como director creativo de Yves Saint Laurent, se han convertido en la sensación del momento. Rihanna – a quien ha copiado en más de una ocasión-, Kendall Jenner y otras celebs con renombre pudieron hacerse con este exclusivo calzado de lujo, agotado en todo el mundo.

¿Creéis que esta foto es de hoy y que voy a salir de fiesta o pensáis que me voy a quedar en casa con la manta eléctrica como una buena señora? 🤣🤣🤣🤣🤣 Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 18 de Nov de 2017 a la(s) 11:54 PST



Hasta hace relativamente poco, conseguir las botas con brilli brilli de la maison francesa solo era posible después de haber formado parte, durante meses, de una interminable lista de espera. Ahora, a pesar de que en la web de YSL vuelven a estar disponibles, solo están a la venta en unas pocas boutiques de Francia y de Japón.

Cristina parecía formar parte de esas pocas privilegiadas en conseguir este ítem imposible para la gran mayoría de los bolsillos, pero no, tampoco lo ha hecho. Las botas de la de Vallecas no son esas con las que las it-girls más estilosas brillan en sus perfiles de Instagram. Con ellas, Pedroche también se ha atrevido a jugar con KiraKira+, la aplicación que ha conseguido enganchar a todos los amantes del brilli brilli y de la purpurina. Sin embargo, no cuela, no están firmadas por Yves Saint Laurent. Su tacón es mucho más fino, son bastante menos holgadas y cuentan con menos pliegues que las originales.

phresh out da runway I ❤ @ysl Una publicación compartida de badgalriri (@badgalriri) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 3:02 PST



Un detalle que ha pasado desapercibido por muchos de sus seguidores, que han criticado duramente a la presentadora. “¡¡¡Espero que no sean las botas de YSL, que están en lista de espera y valen 8.500 eur!!! Esta señora, si mal no recuerdo, se jactaba de que nunca usaría ropa de marcas tan caras ya que ella procede de una familia humilde y le parece una barbaridad llevar esta clase de cosas”, escribía una usuaria de Instagram.

Un ‘ataque’ que Pedroche no dejó pasar por alto, pues sus botas, como decíamos, no están firmadas por la casa de modas francesa. “No dije que no usaría ropa cara, dije que no me la compraría, pero vamos que con mi dinero me puedo comprar lo que me apetezca. Estas botas además no son las de YSL”, contestaba la presentadora.

Las suyas, parecen estar firmadas por Steve Madden y, aunque no alcanzan el desorbitado precio de las de Saint Lauren, tampoco es que tengan un precio ‘económico’ (cuestan 375 euros).

Sea como fuere, esa no ha sido la única polémica en la que se ha visto envuelta Pedroche con la publicación en la que trata de estar a la altura de las influencers del momento. Para acompañar a la imagen, la mujer de David Muñoz escribía una desafortunada frase que ha incendiado las redes y herido la sensibilidad de muchas mujeres, que no entienden la siguiente afirmación de Cristina Pedroche: “¿Creéis que esta foto es de hoy y que voy a salir de fiesta o pensáis que me voy a quedar en casa con la manta eléctrica como una buena señora?”.