The Weeknd no es lo único que une a Bella Hadid y Selena Gomez

Selena Gomez, Justin Bieber, Bella Hadid y The Weeknd son los protagonistas de la historia de amor -y desamor- más mediática de los últimos tiempos. Después de su ruptura con Abel Tesfaye tras 10 meses de relación, la exchica Disney ha regresado a los brazos del cantante de ‘Sorry’, con quien ha sido fotografiada en numerosas ocasiones -beso incluido- durante las últimas semanas. Sin embargo, Selena no es la única que confía en las segundas oportunidades y los rumores sobre una posible reconciliación entre The Weeknd y Bella Hadid, con quien salió durante un año y medio, cogen fuerza por momentos.

No obstante, y asuntos de corazón aparte, parece que Selena y Bella comparten otros gustos y no son solo los hombres los únicos puntos en común de su vida. Entre idas y venidas, las celebs han vuelto a demostrar estar más sincronizadas que nunca y, en esta ocasión, ha sido la moda el hilo conductor.

Tras conquistar a sus seguidores con ‘Fetish’ o ‘Bad Liar’, Selena ha regresado por todo lo alto con el lanzamiento de ‘Wolves’, el nuevo single que protagoniza junto a Marshmello y cuyo videoclip oficial ya ha visto la luz.

En él, la artista muestra su faceta más seductora mojándose y bailando en el agua con diferentes cambios de vestuario. Uno de estos numerosos estilismos ha llamado especialmente la atención al tratarse del llamativo modelo de Alexandre Vauthier plateado con escote pronunciado en V, cinturón negro y apertura en las piernas; el mismo que Hadid se encargó de defender sobre la pasarela en el desfile Otoño-Invierno 2017/2018 del diseñador, celebrado en la fashion week parisina y que hemos visto anteriormente en otras tops, como la británica Cara Delevingne.

¿Casualidad estilística o elección premeditada? Sea como sea, no es la primera vez que Gomez parece querer enviar algún tipo de señal a través de su vestuario y, justo después de conocerse su inesperada separación de Abel Tesfaye, consideró buena idea recorrer las calles con una sudadera que pertenecía al que fuera su novio.