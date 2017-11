Castañer by Manolo Blahnik

Son dos de las firmas zapateras más prestigiosas de nuestro país y del mundo. Ante ellas se han rendido numerosas personalidades de la moda, del cine, de la música, e incluso de la Realeza. Firmas que, durante décadas, han marcado tendencia y han creado icónicas piezas difíciles de olvidar.

Ahora, Manolo Blahnik y Castañer aúnan fuerzas mientras lanzan su primera colección cápsula conjunta. Una colaboración que nace con motivo del 90 aniversario de Castañer, empresa catalana fundada en 1927 que consiguió reinventar el clásico calzado mediterráneo y convertirlo en un icono nacional gracias a la alpargata con cuña.

Con precios que oscilan de los 275 a los 375 euros, Manolo Blahnik ha diseñado para Castañer dos líneas de zapatos, una diurna y otra nocturna, que respetan los tres pilares básicos de la alpargatería más famosa de España: hechos a mano, con suela de suela de yute y cintas de algodón en los tobillos.

Una colección irrepetible que conseguirá romper la disyuntiva de todas aquellas que no consiguen decidirse entre la alpargata y el tacón. Piezas de edición limitada que han sido puestas a la venta esta misma mañana y que estarán disponibles hasta fin de existencias en la página web de Castañer y, a partir del mes de diciembre, en tiendas seleccionas.

In love with Manolo #CastanerxManolo available now @castanerofficial Photographer @laconsu_ Una publicación compartida de Manolo Blahnik (@manoloblahnikhq) el 13 de Nov de 2017 a la(s) 6:03 PST

“Celebramos nuestro aniversario uniendo nuestro origen y nuestra vocación al genial talento de una leyenda de la moda al que nos sentimos cercanos. Castañer se enamora de Manolo y el resultado de esta excepcional colaboración no puede expresar mejor nuestro carácter mediterráneo, nuestra riqueza creativa y estilística y nuestra aspiración de idear clásicos atemporales que encarnen la autenticidad y el lujo contemporáneo”, explican desde la empresa catalana.

Colores puros sobre lino y taloneras de yute natural para la línea Manolo by Day y brillantes tonos monocromáticos y satén para la colección Manolo by Night. Dos exclusivas e irresistibles ediciones a las que ni siquiera Carrie Bradshaw podría resistirse. ¿Aún no las has visto? No te pierdas nuestra galería de imágenes.