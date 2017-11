El apellido Trump parece estar siempre ligado a la polémica. Pero en este caso no es el Presidente de los Estados Unidos, sino su hija Ivanka la que podría enfrentarse a serios problemas con la justicia. Y es que la flamante consejera de la Casa Blanca tendrá que testificar en un juicio el próximo mes de marzo tras haber sido acusada de plagio por la firma de calzado Aquazzura en 2016.

El motivo de la disputa no es otro que un par de sandalias, en concreto el modelo ‘Wild Thing’ de la exclusiva firma, del que la marca de moda de Trump no tuvo problema en lanzar un clon exactamente igual, bajo el nombre de ‘Hettie’ y a un precio sensiblemente inferior (575 euros en el caso de las originales y poco más de 100 en el de la empresaria neoyorquina).

El hecho fue denunciado por la compañía italiana a través de su cuenta de Instagram, publicando una foto comparativa en la que se pueden apreciar claramente las similitudes entre los dos modelos. “Una de las cosas más inquietantes en la industria de la moda es cuando alguien roba abiertamente tus derechos de autor por un diseño y no le importa. Deberías saberlo mejor. ¡Qué vergüenza! @ivankatrump! La imitación NO es la forma más sincera de adulación”, era el texto con el que el sello expresaba su indignación por lo ocurrido.

One of the most disturbing things in the fashion industry is when someone blatantly steals your copyright designs and doesn’t care. You should know better. Shame on you @ivankatrump! Imitation is NOT the most sincere form of flattery. #aquazzura #ivankatrump Proud of mine #madeinitaly #italiansdoitbetter 🇮🇹🇮🇹🇮🇹 Una publicación compartida de AQUAZZURA by Edgardo Osorio (@aquazzura) el 4 de Mar de 2016 a la(s) 5:30 PST

En aquel momento, representantes de Marc Fisher, compañía que fabrica el calzado de la firma de Ivanka Trump, intentaron eludir responsabilidades alegando que el modelo, en cuestión, era “representativo de una tendencia de moda”. Asimismo, la propia aludida negó estar involucrada en el diseño, al declarar que solo se limitaba a la firma final de cada línea.

No obstante, estos motivos no han sido suficientes para impedir su presencia en los tribunales. A pesar de la moción interpuesta por sus abogados, esta fue desestimada por la jueza encargada del caso. Al parecer, en un primer momento, Aquazzura intentó evitar el juicio exigiendo que se retiraran tanto los ejemplares existentes de ‘Hettie’ como cualquier tipo de alusión en la web pero, al incumplirse la petición, Ivanka no tendrá más remedio que dar la cara por su marca en los próximos meses.