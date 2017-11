La revista Marie Claire ha celebrado sus clásicos Prix de la Moda y su 30 aniversario por todo lo alto, con un evento que ha inundado de glamour y estilo el Florida Retiro de Madrid. A la velada, que ha contado con la hija del Marqués de Griñón, Tamara Falcó, como maestra de ceremonias, no han faltado algunas de las caras más conocidas del panorama celeb, que no han querido perderse una de las grandes noches de la moda.

Como era de esperar, la inmensa mayoría de estrellas han desplegado sus mejores armas de vestidor. Sin embargo, unas lo han hecho con más acierto que otras, en una noche que no ha estado protagonizada precisamente por grandes looks. No te pierdas la selección de mejor y peor vestidas de los Prix de la moda de Marie Claire en nuestra galería.