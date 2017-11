El ultimo look de Ana de Armas durante la gira promocional de la película ‘Blade Runner 2049’ nos ha dejado una cosa muy clara: que la actriz de origen cubano va camino de convertirse no solo en una de las grandes promesas de la interpretación, sino también de la moda. Durante el estreno del film en Tokio hace unos días, la joven estrella deslumbró con un magnifico diseño de inspiración romántica creado por Giambattista Valli que no pasó desapercibido para nadie.

Se trataba de un diseño muy femenino con estampado floral, con aplicaciones de pedrería, cuello alto con sutiles volantes y manga larga. Un perfecto estilismo de gala con el que dejó claro que no es necesario presumir de escote para impresionar. Tampoco se quedó atrás el sofisticado vestido rosa firmado por Proenza Schouler con el que impactó horas antes durante el photocall.

Ana, a la que conocimos hace años por su papel en la serie de televisión ‘El Internado’, ha hecho de este tour su pasarela de estilo particular donde ha hecho gala de sus looks más elegantes y sorprendentes. La estrella se ha decidido a abrir su armario a las grandes firmas y diseñadores internacionales hasta conseguir su depurado estilo actual, aplaudido en todas partes.

Los llamativos diseños de Chanel o Miu Miu con los que ha dado la vuelta al mundo en los últimos meses para dar a conocer la nueva entrega de la nueva entrega del film de ciencia ficción así lo atestiguan.

Haz clic en nuestra galería y descubre la particular pasarela de glamour de la guapa actriz de 29 años. Seguro que Ana de Armas no te defrauda.