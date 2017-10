A falta de unos días para que se celebre la fiesta más terrorífica del año, los famosos ya se dejan ver en numerosas fiestas, mientras calientan motores con sus disfraces para Halloween. Precisamente, esto es lo que ocurría el pasado jueves en Londres, cuando Rita Ora, Louisa Johnson y Olivia Buckland, entre otros, acudieron al SSE Arena en Wembley para celebrar la tradicional fiesta que Kiss organiza por estas fechas.

Disfrazada de Hiedra Venenosa, la popular villana de la serie de cómics de Batman, la cantante de Your Song fue una de las mejor vestidas de la noche. No obstante, aunque Ora estaba realmente llamativa con su disfraz, lo cierto es que su apuesta no fue nada original, pues el atuendo del personaje de DC, lo lució también Kim Kardashian hace unos años.

La artista no fue la única ‘celeb’ que decidió recurrir a la temática de los tebeos para esta cita. Los disfraces de Capitán América, el Joker o Cat Woman, tampoco faltaron anoche.

Quizás, uno de los más ‘originales’ de la noche, fue el que lució la cantante Louisa Johnson, que imitó uno de los looks más populares de Britney Spears en los 90. Y decimos ‘original’, porque, aunque no lo hayamos visto hasta ahora, recuerda en gran medida al que lució la hermana pequeña de las Kardashian el año pasado, al elegir a otro icono de la música pop de la época, Christina Aguilera.

¿Necesitas inspiración para este Halloween? Echa un ojo a los disfraces de los famosos.