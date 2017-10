Ágatha Ruiz de la Prada se encuentra atravesando un momento muy especial. Un año después de su separación de Pedro J. Ramírez, es una mujer renovada, tanto interna como externamente. Un profundo cambio que se ha reflejado en sus estilismos, mucho más juveniles y estilizados que antaño. Lo demostró en su reciente visita al programa ‘El Hormiguero’, donde sorprendió a la audiencia con un favorecedor y original jumpsuit de terciopelo en color azul noche, con un gran corazón de lentejuelas en el centro.

Pero su particular desfile parece no haber concluido. Dispuesta a disfrutar de la vida más que nunca, la diseñadora ha asistido a los premios Interiores Prisma luciendo otro sorprendente estilismo con el que brilló con luz propia. Siempre llamativa y extravagante, Ágatha se volvió a decantar por un mono, pero esta vez dorado y de textura acolchada, con el que no pasó desapercibida. Pero el detalle más especial de su look no se encontraba en su ropa, sino en sus complementos: una cartera de mano personalizada con el nombre de su hija, Cósima. Sin duda, un emotivo mensaje hacia una de las personas más importantes de su vida y uno de sus grandes apoyos en los últimos meses.

En terciopelo azul intenso con letras bordadas en rosa, la modista ha querido unirse a una de las tendencias que parecen arrasar esta temporada. Los bolsos customizados se convirtieron desde hace unos años en una de las obsesiones de las influencers internacionales con lujosos modelos de Fendi o Vuitton en los que grababan sus iniciales.

Pero la moda no acaba ahí y también se ha extendido hasta muestras fronteras, puesto que no podemos olvidar la cartera con la bandera de España que Cristina Cifuentes lució hace unas semanas durante el desfile del Día de la Hispanidad. Otra forma de personalización de un accesorio según la personalidad de su dueña.