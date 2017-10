El famoso London Palladium se ha vestido de etiqueta para acoger la segunda edición de los Premios The Best de la FIFA, los galardones que reconocen, entre otros méritos, al mejor jugador de la pasada temporada. Una segunda ceremonia que ha contado con la presencia las figuras más destacadas del panorama futbolístico y, por supuesto, parejas y familiares que han desplegado sus mejores armas de estilo sobre la alfombra verde del recinto londinense.

Por segundo año consecutivo, Cristiano Ronaldo ha conseguido alzarse con el galardón de la FIFA al mejor jugador del mundo. Sin embargo, y contra todo pronóstico, el nuevo triunfo del delantero portugués no ha sido lo más comentado de la ceremonia deportiva; sino su actual pareja Georgina Rodríguez.

La bailarina, que afronta la última etapa de embarazo, no quiso perderse la importante cita y acompañó al futbolista en un día tan especial pisando la alfombra verde con fuerza -pero sin acierto-. Georgina se rindió ante la moda ‘made in Spain’ con un sofisticado diseño perteneciente a la colección Primavera-Verano 2018 de Angel Schlesser, que ya pudimos ver el pasado mes de septiembre sobre la pasarela de la MBFWM.

Un bonito vestido satinado gris perla con movimiento, escote pronunciado y fajín realizado en el mismo tejido al que, sin embargo, Georgina no supo sacar partido debido a su avanzado estado de gestación. Un look que, a priori, reunía todos los ingredientes para ser elegante y sofisticado acabo convirtiéndose en un estilismo que las redes sociales han calificado de “vulgar”.

No es la pieza idónea para protagonizar un look premamá y la elección de complementos y look beauty que acompañaron a la creación de Angel Schlesser tampoco fue la idónea. La celeb, con peinado wet poco favorecedor, completó el outfit de gala con unos pendientes de esmeraldas de Rabat, sandalias excesivamente apretadas de tiras finas y pulsera firmadas por Gianvito Rossi y mini bolso negro de Chanel.

Un estilismo que, como era de esperar, se ha convertido en el centro de las críticas tanto por parte de los usuarios de la red como de la prensa especializada, que han catalogado el look de Georgina como el más desastroso de la noche.