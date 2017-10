Paula Echevarría celebra el séptimo cumpleaños de su diario de estilo

Paula Echevarría está de celebración y no porque cumpla años. El recuerdo de la opulenta fiesta de su 40 cumpleaños hace poco más de un mes aún permanece vivo en la retina de todos; pero lo que la actriz festeja estos días es nada menos que el séptimo aniversario de su blog, el mismo que la ha hecho merecedora del título de it girl patria por excelencia.

El 19 de octubre de 2010, el primer post de ‘Tras la pista de Paula’ veía la luz con el objetivo de dar a conocer a “la otra Paula, la de verdad”, según explicaba ella misma, a través de sus looks, sus marcas fetiches, sus básicos de belleza o los sitios que frecuenta. Una misión que ha cumplido a lo largo de todo este tiempo con infinidad de estudiadas fotos en las que, ‘aparentemente’, muestran cómo es su día a día. En pleno boom de los ego-blogs, una chica tan popular como Paula no podía desvincularse de una de las principales corrientes aspiracionales que nacían de la mano de las nuevas tecnologías.

Pero desde los comienzos hasta el momento actual, tanto Paula como su blog han sufrido una evidente transformación. Siempre a la última moda, su estilo ha ido evolucionando y adaptándose según las tendencias del momento hasta convertirse en uno de los más plagiados a nivel nacional. Convertida en toda una influencer digital todo lo que ella toca se convierte de forma automática en objeto de deseo, agotando prendas en cuestión de horas.

Las firmas conocen de sobra su poder mediático, por lo que se la rifan para que sea la cara visible de sus productos, algo que ella aprovecha para sacar el máximo partido a su bitácora, sin duda, la mejor plataforma promocional de la, hasta ahora, mujer de David Bustamante.

Una de las claves del éxito de su diario (alojado en la web de una prestigiosa publicación femenina) siempre fue la habilidad para mezclar marcas low cost con grandes firma de lujo, no siempre accesibles para sus jóvenes seguidoras. No obstante, con el paso del tiempo, Paula se ha dejado seducir por las marcas y estas últimas parecen haber comido terreno a las primeras. Asimismo, sus posts (que, en principio, consistían en breves descripciones de sus looks acompañados de dos o tres fotos) han ido ganado en extensión hasta convertirse en extensos reportajes fotográficos con una enorme producción tras ellos.

No obstante, el ‘fenómeno Paula’ funciona y va cobrando fuerza con el paso del tiempo. Analiza su evolución desde los inicios de su blog a través de nuestra galería.