Su nombre no para de acaparar titulares y es que Kim Kardashian en una de las personas más conocidas del panorama celeb internacional. Desde que se diera a conocer hace más de 10 años gracias a su reality, ‘Keeping up with the Kardashian’, no hay detalle de su vida privada que se escape a la opinión pública.

Líder indiscutible de uno de los clanes más poderosos de la televisión, su reinado mediático amenaza con continuar durante mucho tiempo. Kim acaba de cumplir 37 años en su mejor momento, no solo profesional; casada con el rapero Kanye West, el matrimonio espera su tercer hijo concebido por maternidad subrogada.

Pero si hay algo por lo que Kim despierta pasiones es indudablemente por su impactante físico. A lo largo de los años, la estrella se ha encargado de potenciar sus curvas prestando especial atención a su trasero. Orgullosa de su cuerpo, no tiene ningún reparo a la hora de exhibirlo con los estilismos más sorprendentes.

Pero si prestamos atención, podemos observar cómo el particular estilo de la estrella de la telerrealidad ha estado marcado profundamente por su ídolo de toda la vida, la cantante Cher. Transparencias, brillos y vestidos que dejan poco lugar a la imaginación son varios de los elementos en común que definen sus explosivos looks. Y es que Cher parece ser el espejo en el que se mira Kim Kardashian.

Con sus numerosas apariciones públicas y a través de su programa de televisión, la joven de 37 años ha tenido la habilidad de sorprendernos con sus atrevidos y arriesgados outfits. Ahora, que conocemos su verdadera fuente de inspiración, resulta más fácil comprender las claves de su estilo. Incluso ambas comparten determinados rasgos físicos como una larga melena color azabache, pronunciadas curvas que exhiben con orgullo y una cierta ‘afición’ a los retoques estéticos.