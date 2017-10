Uno de los looks más alabados de la semana, y que no ha pasado desapercibido ni para la prensa internacional, ha sido el vestido de Zara que ha estrenado Letizia en su vuelta a la agenda oficial. De estampado floral, tonos otoñales, gasa y de largo midi, la Reina lo combinó con unos sencillos salones en color burdeos. Sin embargo, no era la primera vez que un rostro conocido lucía el que muchos auguran, será una de las prendas más demandadas del gigante low cost esta temporada. Carlota Corredera, sobre el plató de ‘Salvame’, lo había llevado hace un tiempo, combinado con sandalias espardeñas y ceñido con cinturón dorado a la cintura. ¿Veredicto? Mejor Letizia.

Una publicación compartida de Carlota Corredera (@carlotacorredera) el 22 de Ago de 2017 a la(s) 10:50 PDT

En clave glitter y con un escote y manga asimétrica como protagonista, la actriz Kira Miró desfilaba sobre la alfombra del 25 aniversario de la revista Woman con un vestido que acaparó todos los flashes. Lo combinó con sandalia de tiras, clutch y un look beauty en clave wet. El diseño, firmado por Vicky Martín Berrocal bajo su marca Victoria, fue lucido el pasado mes de septiembre por la propia diseñadora en la fiesta de cumpleaños de Paula Echevarría. Claro que con una diferencia, la sevillana cambió su longitud, alargándolo hasta los tobillos. Gana Kira.

Hace dos días, Paula Echevarría compartía en su Instagram un estilismo floral firmado por Dolores Promesas. Un vestido batín de fondo azul que combinó con unos coloridos pendientes de Mercedes Salazar, stilettos de Mas34 y cartera burdeos de Ifshoes. Y que, nuevamente, pudimos ver en la pequeña pantalla de la mano de Eva González, en la emisión semanal del programa ‘MasterChef Celebrity’. Nos cuesta… pero pensamos que Paula eleva el estilismo.

Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 2:22 PDT

Por último, anoche se celebraba en Madrid la entrega de Premios Cosmopolitan, una cita que reunió un gran número de rostros conocidos y que dejó más de una lección de estilo, como la de la actriz Ana Fernández, su compañera en la ficción ‘Las Chicas del Cable’ Ana Polvorosa o la periodista Lara Álvarez. Entre todas, no podíamos pasar por alto el diseño de María Escoté que lucía la actriz Anna Castillo. Rojo, cuello cisne, manga larga y adornado con perlas, es el mismo que Blanca Suárez llevó al Instyle Beauty Day el pasado mes de mayo. Pese a que Blanca nos encanta y consideramos que le favorece más a su silueta que a la de Anna, creemos que un stiletto negro es más apropiado que el zapato en llamas.