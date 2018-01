Eva Longoria se encuentra atravesando por uno de los mejores momentos de su vida. La protagonista de Mujeres Desesperadas anunciaba hace apenas un mes que estaba embarazada de su primer hijo, fruto de su matrimonio con José Antonio Bastón. Una noticia que la ha llenado de felicidad y que no la ha impedido en absoluto bajar el ritmo de su ajetreada vida social.

Así, tras deleitarnos con sus primeros y sofisticados looks premamá, la actriz no pierde la oportunidad de presumir de sus nuevas curvas sobra la alfombra roja. Lo ha demostrado hace pocos días cuando asistió a los Premios del Sindicato de Productores en Los Ángeles luciendo un original ‘little black dress’ de Saint Laurent. Con mangas fruncidas y hombreras estructuradas, lo combinó con sandalias de tiras en el mismo tono, creando un elegante look de noche.

Pero, hubo otro detalle que consiguió eclipsar, casi por completo, su elegante modelo de la prestigiosa casa francesa. De este modo, la estrella adornó su estilismo con exclusivas joyas valoradas en más de 40.000 euros. De oro de 18 quilates, platino y diamantes de talla brillante, el llamativo brazalete que lucía en su muñeca izquierda llevaba el sello de David Webb (una de las casas de joyería americanas más icónicas) y su precio asciende a 48.000 dólares (aproximadamente, 39.000 euros) en su tienda online.

Completó el conjunto con otras dos pulseras en su mano derecha y pendientes, también de diamantes. Si duda unos accesorios muy especiales que consiguieron elevar el, a simple vista, sobrio look de Eva Longoria a otro nivel. Y es que, en este caso, como bien dice el dicho popular, “los diamantes son los mejores amigos de una mujer”.