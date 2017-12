El body de leopardo de la hija de Cristiano eclipsa a Georgina

Los quioscos nos han sorprendido esta semana con el reportaje más esperado; la presentación mundial de Alana Martina, la hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. La modelo ha posado para las páginas de la revista ¡HOLA!, donde ha desvelado desde cómo fue el parto y sus primeros días con el bebé, hasta su rápida recuperación y regreso a la rutina diaria.

Pese a haber sido madre con tan solo 22 años, Georgina parece tenerlo claro y ha afirmado que “está feliz, rebosando amor y que los niños son su alegría”. Así, visiblemente emocionada por su reciente maternidad, la pareja del astro portugués ha posado con la pequeña entre brazos con un sugerente camisón de Intimissimi con bordados florales, que demuestra la prodigiosa recuperación de su figura. “Me mantuve activa hasta el último momento y lo sigo haciendo”, ha señalado Georgina, que asegura que no sigue ninguna dieta, tan solo una alimentación sana equilibrada y mucho deporte.

Una publicación compartida de Revista ¡HOLA! (@holacom) el 4 de Dic de 2017 a la(s) 10:46 PST

Si en las imágenes el estilismo de la bailarina no ha pasado desapercibido, donde ha lucido desde un vestido ajustado de Balmain y un sensual top de Women’secret hasta prendas de Óscar de la Renta y joyas de Suárez, el vestuario de la pequeña Alana, ataviada con un body de print animal, no se ha quedado atrás. La ranita de leopardo del bebé, exclusivo diseño de Dolce & Gabbana, se ha viralizado en las redes y está disponible en la página web a juego con un babero por un precio de 245 euros. Tal como puede leerse en el website de la casa de moda, Zambia, uno de los gatos de Stefano Gabbana, es el protagonista de la nueva cápsula bebé y se asoma con su pelaje moteado en prendas y accesorios únicos.

Sin embargo, y pese al despliegue de paillettes, dorados y metalizados, pronunciados escotes y tacones de vértigo, Georgina ha sugerido que se siente mucho más cómoda con ropa informal y también ha mostrado su lado más casual, con un look formado por ripped jeans y jersey beige.

No obstante, y con tantos detractores como defensores de los gustos estilísticos de la pareja del futbolista, la realidad es que Georgina luce espectacular tan solo dos semanas después de dar a luz. Ha asegurado que físicamente se encuentra mucho mejor de lo que esperaba y que el embarazo no supuso ningún esfuerzo extra, ya que siempre ha llevado unas rutinas saludables. En este sentido, la modelo anima a todas las futuras mamás a hacer ejercicio, si es lo que su cuerpo les pide, siguiendo siempre las indicaciones de los médicos y conociendo sus propios límites. “Lo único que he echado de menos es el jamón ibérico, el chorizo y el fuet”, ha asegurado entre risas la bailarina, que puede presumir de estado físico y de estar “mejor que nunca” con Cristiano Ronaldo.