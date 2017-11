La Familia Real británica está de celebración. La reina Isabel y el Duque de Edimburgo festejan nada menos que su 70 aniversario de boda, sin duda, un evento muy especial que han querido conmemorar en familia, con una cena privada que ha tenido lugar en el castillo de Windsor. A ella no podían faltar los Duques de Cambridge, por los que la soberana siente un especial cariño; un afecto mutuo al que Kate Middleton ha querido responder con un bonito gesto.

Y es que la esposa del príncipe Guillermo ha lucido para la ocasión una de las joyas de la Reina, en concreto un collar de perlas de cuatro vueltas rematado con un broche de diamantes en forma de lágrima. Una pieza muy peculiar -que también llevó en su día la princesa Diana de Gales– que la monarca encargó a raíz de unas perlas cultivadas que el gobierno japonés le regaló durante una visita de Estado en 1975.

Embarazada de su tercer hijo, la Duquesa de Cambridge, ha retomado su agenda tras las molestias sufridas en los primeros meses. De este modo, llegó a la fiesta en Palacio en un coche, escoltada por su marido y el príncipe Harry, quien en esta ocasión no contó con la compañía de su novia Meghan Markle. No obstante, dado el carácter privado de la velada las cámaras no pudieron tener acceso al interior del recinto por lo que fue imposible conseguir una imagen del look completo de Kate.

Aun así, se pudo intuir que se volvió a decantar por el elegante modelo de encaje negro firmado por Diane Von Furstenberg (valorado en torno a 900 euros) que vistió hace pocas semanas durante una fiesta benéfica del centro infantil Ann Freud en Londres.