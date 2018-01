Se convirtió en una de las celebrities más aplaudidas del panorama musical internacional tras tomar la decisión hace casi dos años. Alicia Keys se convertía así en una de las abanderadas del movimiento #nomakeup y aparecía en las principales alfombras rojas totalmente libre de maquillaje y, en ocasiones, presumiendo de ojeras y manchas propias de la piel.

La propia Keys, en una carta dirigida a sus fans y publicada en el portal Lenny, explicaba los motivos de esta novedad de estilo en su vida, tras años luciendo una espectacular belleza aderezada: “Nunca era yo misma del todo y estaba cambiando constantemente para que los demás me aceptaran. Antes de comenzar mi nuevo álbum comencé a escribir una lista de cosas que me ponían enferma. Y una de ellas es cómo se lava el cerebro de las mujeres para hacernos creer que necesitamos estar delgadas, sexys, deseables o perfectas”.

Unas sinceras palabras que incluían también el efecto del maquillaje en el rostro de las mujeres. Según Keys, una manera de esconder la belleza real femenina y de cumplir clichés y estereotipos de la sociedad machista.

Ha pasado el tiempo y Alicia ha suavizado esa decisión o, al menos, eso parece a juzgar por las últimas imágenes de la cantante sobre la alfombra roja. Su reciente aparición en el photocall del evento previo a la celebración de los Premios Grammy. Acompañada de su marido Swizz Beatz, la intérprete de No One sonreía a los objetivos sin apariencia de acumular cosméticos en su rostro, pero mostrando una tez curiosamente tersa, sin ojeras, ni manchas, pero con un leve brillo en el lagrimal superior de sus ojos.

Parece que su radiante rostro tiene ‘truco’. A pesar de no usar sombras o lápiz de labios, su buena cara, con el aderezo de una sutil base de maquillaje en la piel, está basada en una compleja rutina de belleza que comprende desde sencillos trucos caseros hasta sofisticados tratamientos faciales.

Una buena hidratación es la base de todo y, según los expertos, usar una sola crema no bastará ya que supone un tratamiento incompleto que no aportará demasiado. Para ello es necesario limpiar el rostro a diario con tónicos o jabones no agresivos para la piel y aplicar un tratamiento exfoliante una vez a la semana. Una correcta alimentación a base de frutas y verduras frescas y el ejercicio físico también son pilares fundamentales a la hora de conseguir una ‘buena cara’.

Aparte de todo este tipo de tratamientos, lo cierto es que su piel no parece libre, en la actualidad, de usar una mínima dosis de base de maquillaje y corrector para unificar el rostro. ¿Cambio de opinión o engaño ‘beauty’ a los seguidores de sus principios? Haz clic en nuestra galería para descubrir sus grandes cambios de belleza.