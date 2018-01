Adriana Ugarte ha vuelto a revolucionar Instagram gracias a su importante mensaje ‘body positive’ y a la potente imagen que le acompaña. La protagonista de El tiempo entre Costuras se ha servido de una fotografía en la que aparece posando con un ‘body’ color ‘nude’ y presumiendo de silueta en todo su esplendor.

En la sensual sesión de fotos de la que Adriana ha mostrado una instantánea, la madrileña posa muy sonriente de espaldas a la cámara enseñando, sin pudor, lo que muchos considerarían los defectos propios de la piel o imperfecciones propias del ser humano.

El las palabras que añade junto a la publicación, la actriz hace partícipes a sus seguidores de lo orgullosa que se siente de su aspecto por encima de cualquier tipo de tratamiento fotográfico. Así, Ugarte aprovechaba para felicitar al artista creador del sugerente momento: “Foto en bruto para @womenshealthespaña que van a publicar también en México. ¡Gracias, @edugarciasoyyo. Pocas veces me he sentido con un fotógrafo como contigo. Celebras cada milímetro que miras, agarras la luz sin despreciar nuestras sombras y todo todito lo pasas por el filtro del respeto y la admiración”.

Como no podía ser de otro modo, la imagen que atesora ya 16.000 ‘me gusta’, se llenaba de comentarios de los fans de Adriana. Sus ‘followers’ no quisieron desaprovechar la ocasión para llenar a la actriz de piropos y felicitarla por presumir de su esplendoroso cuerpo sin Photoshop: “Gracias por mostrarnos tu cuerpo sin filtros. Así todas podemos ver cómo tiene que ser una mujer real. Deberían aprender de ti” o “Autenticidad 100%. Estás estupenda. Bravo por no tener miedo de mostrarnos como somos”.

No es la primera vez que Ugarte defiende, son complejos, su cuerpo real. El pasado mes de abril, la actriz mostraba una instantánea en bikini en la que volvía a lanzar un mensaje a sus seguidores apoyando la belleza natural. Una belleza sin filtros que desde la redacción de ‘look’ secundamos y que hemos querido repasar con algunos de los momentos más sexys en la alfombra roja.