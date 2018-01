David Beckham vs Victoria Beckham | ¿Retoques sí o no?

David Beckham quiere envejecer con dignidad. El exfutbolista se sinceraba en una entrevista concedida al periódico Evening Standart al poco tiempo de lanzar su primera línea cosmética para hombres, House 99. Y es que a pesar estar a favor de unos adecuados cuidados personales, el ex futbolista se ha mostrado tajante en su propósito de no pasar jamás por un quirófano para someterse a una operación estética. “Podrá estar bien para algunas personas; no digo que sea malo. Pero yo, personalmente, nunca lo haría, ¡nunca!”, aseguraba recientemente al citado medio.

El deportista es considerado como uno de los hombres más atractivos del mundo y parece aceptar el paso del tiempo con total naturalidad. Aunque es consciente de tener pequeñas arrugas y líneas de expresión, asegura que el botox no le atrae en absoluto. “Nunca me inyectaría nada en la cara. O en el trasero, obviamente”, admitió haciendo gala de un peculiar sentido del humor.

Algo que no puede afirmar su mujer Victoria. Obsesionada con su aspecto físico desde sus comienzos con las Spice Girls, la diseñadora ha experimentado notables cambios de peso y sus prótesis mamarias acapararon cientos de titulares allá por el comienzo de los 2000. Con el paso de los años, ella misma se arrepintió de su decisión y terminó por quitárselas debido a su desproporcionado tamaño en relación con su delgadísima figura.

Capítulo aparte merece su piel. Victoria no siempre se ha sentido a gusto dentro de ella, y es que desde su juventud sufrió severos problemas que le cubrieron el rosto de imperfecciones, algo que la acomplejó durante años y que la llevó a someterse a numerosos tratamientos.

Según los expertos preguntados por la revista US Weekly hace unos años, Victoria Beckham se habría retocado los pómulos, los labios, los ojos y la nariz, además de los pechos, invirtiendo una elevada suma de dinero en ello.

No obstante, en unas declaraciones a Vogue UK en enero de 2017, la ex Spice reconoció que todo aquello fue un síntoma de inseguridad y recalcó la importancia de aceptarse tal y como uno es. ¿Habrá aprendido de su marido? Pero, a pesar de todo ello, su transformación física es más que evidente.

