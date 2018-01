Está en plena racha. Su participación en la aclamada serie de televisión Big Little Lies le está reportando todo tipo de reconocimientos en forma de premios. Y es que Nicole Kidman no podía haber comenzado el año de mejor manera. Su triunfo en los Globos de Oro y en los premios Critics’ Choice la han convertido no solo en la mejor actriz de televisión, sino también en una de las actrices mejor vestidas, capaz de inspirar los estilismos de la reina Letizia.

Su belleza y glamour son innegables. Pero Nicole es una estrella camaleónica capaz de transformarse por completo por exigencias del guion. Lo ha demostrado en su último trabajo, Destroyer, del que se encuentra inmersa en pleno proceso de rodaje y que nos ha dejado una imagen muy distinta a la que suele acostumbrar.

Con el rostro muy demacrado y el cabello corto, moreno y un tanto desaliñado, la oscarizada artista lucía un aspecto completamente irreconocible. Tampoco su atuendo ayudaba demasiado; vaqueros holgados y una chaqueta de piel poco favorecedora componían su look. Nada que ver con los sofisticados estilismos de Alta Costura con los que suele sorprender sobre la alfombra roja.

Sin embargo, no se trata de la única actriz que se ha visto obligada a dar un giro radical a su estilo debido a su trabajo. Hace unos meses, otra conocida estrella también hacía saltar todas la alarmas al ser descubierta en pleno rodaje de su nueva película, The rhythm section, como toda una harapienta. Hablamos de Blake Lively, normalmente considerada como una de las ‘celebs’ más glamurosas, pero toda una profesional en el arte de la transformación.

De hecho, no se trata del único cambio de imagen de la esposa de Ryan Reynolds en el film puesto que recientemente ha sorprendido con otros increíbles looks. Así, sus últimas fotografías con larga melena pelirroja y peluca morena de estilo ‘pixie’ demuestran que Blake es capaz de los cambios más radicales de la noche al día.