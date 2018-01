Año nuevo, dieta nueva. Tras los excesos de la Navidad, enero es sinónimo de dietas détox con las que deshacerse de los kilos extra ganados durante los banquetes propios de las fiestas. Son muchas las mujeres que se apuntan al carro de la depuración y Kim Kardashian no se ha quedado atrás. La reina de la telerrealidad (y de los cambios físicos) estrena 2018 con un nuevo programa de alimentación que, como era de esperar, ha compartido con sus más de 106 millones de ‘followers’ en Instagram.

“Pequeña actualización para ustedes. Llevo nueve días poniendo en marcha mi programa Shake It Baby de @flattummyco y me siento realmente bien. Tuvimos una Navidad excesiva este año y, entre la fiesta de mi madre, Navidad y Año Nuevo, sentí que era imposible encajar entrenamientos regulares y comer sano. Pero este programa me está dando una ayuda en la dirección correcta que necesito. Estos batidos sustitutivos de comida son muy buenos y me están ayudando a recuperar la figura en el nuevo año. Los resultados que estoy viendo y sintiendo son sorprendentes y estoy muy emocionado por las próximas semanas. Porque todo se trata de hacer que las mujeres vuelvan a encarrilarse…”. Este es el mensaje con el que la socialité ha acompañado una provocativa instantánea, en la que aparece en ropa interior bebiendo un vaso de leche.

Flat Tummy Co, el programa de batidos al que se ha sumado la protagonista de Keeping up with the Kardashians, consta de dos pasos. En primer lugar, para obtener esa tripa plana tan deseada por muchas, se debe activar el cuerpo, preparar el sistema digestivo para el día siguiente y respaldar el metabolismo con un té que contiene diez ingredientes naturales. A continuación, el objetivo es limpiar y desintoxicar el sistema con otro de los preparados exclusivos de la marca.

Así, con este nuevo estilo de vida con unos batidos como fuente de alimentación, Kardashian inaugura el nuevo año después de ponerse en manos de Melissa Alcantara, la ‘personal trainer’ con la Kim consiguió unas curvas de infarto gracias a duras rutinas de ejercicio y una dieta más que saludable.

Y es que, que Kim Kardashian está obsesionada con su figura, no es ninguna novedad…